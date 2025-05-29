- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 043
盈利交易:
421 (40.36%)
亏损交易:
622 (59.64%)
最好交易:
3 333.18 USD
最差交易:
-340.06 USD
毛利:
57 549.47 USD (15 724 850 pips)
毛利亏损:
-57 178.60 USD (10 171 726 pips)
最大连续赢利:
13 (1 956.24 USD)
最大连续盈利:
3 333.18 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
85.15%
最大入金加载:
10.18%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.04
长期交易:
607 (58.20%)
短期交易:
436 (41.80%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
136.70 USD
平均损失:
-91.93 USD
最大连续失误:
16 (-1 988.02 USD)
最大连续亏损:
-1 988.02 USD (16)
每月增长:
1.71%
年度预测:
20.70%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6 650.96 USD
最大值:
9 999.28 USD (21.91%)
相对跌幅:
结余:
21.91% (9 999.28 USD)
净值:
2.06% (620.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|202
|XAUUSD-P
|176
|JP225
|163
|US30
|156
|DE40
|136
|USTEC
|45
|HK50
|44
|USDJPY-P
|39
|USOUSD-P
|31
|AUS200
|18
|GBPJPY-P
|13
|UK100
|13
|US500
|6
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-2.9K
|XAUUSD-P
|3.1K
|JP225
|109
|US30
|2.9K
|DE40
|1.6K
|USTEC
|42
|HK50
|-1.1K
|USDJPY-P
|-378
|USOUSD-P
|-2.3K
|AUS200
|-319
|GBPJPY-P
|-188
|UK100
|-89
|US500
|158
|ETHUSD
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|3.4M
|XAUUSD-P
|88K
|JP225
|1.7M
|US30
|215K
|DE40
|143K
|USTEC
|41K
|HK50
|34K
|USDJPY-P
|-452
|USOUSD-P
|-6.5K
|AUS200
|16K
|GBPJPY-P
|-218
|UK100
|-1.1K
|US500
|1.6K
|ETHUSD
|-5.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 333.18 USD
最差交易: -340 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1 956.24 USD
最大连续亏损: -1 988.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
35
98%
1 043
40%
85%
1.00
0.36
USD
USD
22%
1:500