Duc Thai Son Nguyen

VinaFunder

Duc Thai Son Nguyen
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
FortunePrime-Live2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 043
盈利交易:
421 (40.36%)
亏损交易:
622 (59.64%)
最好交易:
3 333.18 USD
最差交易:
-340.06 USD
毛利:
57 549.47 USD (15 724 850 pips)
毛利亏损:
-57 178.60 USD (10 171 726 pips)
最大连续赢利:
13 (1 956.24 USD)
最大连续盈利:
3 333.18 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
85.15%
最大入金加载:
10.18%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.04
长期交易:
607 (58.20%)
短期交易:
436 (41.80%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.36 USD
平均利润:
136.70 USD
平均损失:
-91.93 USD
最大连续失误:
16 (-1 988.02 USD)
最大连续亏损:
-1 988.02 USD (16)
每月增长:
1.71%
年度预测:
20.70%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
6 650.96 USD
最大值:
9 999.28 USD (21.91%)
相对跌幅:
结余:
21.91% (9 999.28 USD)
净值:
2.06% (620.86 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 202
XAUUSD-P 176
JP225 163
US30 156
DE40 136
USTEC 45
HK50 44
USDJPY-P 39
USOUSD-P 31
AUS200 18
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -2.9K
XAUUSD-P 3.1K
JP225 109
US30 2.9K
DE40 1.6K
USTEC 42
HK50 -1.1K
USDJPY-P -378
USOUSD-P -2.3K
AUS200 -319
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 3.4M
XAUUSD-P 88K
JP225 1.7M
US30 215K
DE40 143K
USTEC 41K
HK50 34K
USDJPY-P -452
USOUSD-P -6.5K
AUS200 16K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 333.18 USD
最差交易: -340 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +1 956.24 USD
最大连续亏损: -1 988.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
VinaFunder
每月30 USD
1%
0
0
USD
40K
USD
35
98%
1 043
40%
85%
1.00
0.36
USD
22%
1:500
