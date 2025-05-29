SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / VinaFunder
Duc Thai Son Nguyen

VinaFunder

Duc Thai Son Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
FortunePrime-Live2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 043
Negociações com lucro:
421 (40.36%)
Negociações com perda:
622 (59.64%)
Melhor negociação:
3 333.18 USD
Pior negociação:
-340.06 USD
Lucro bruto:
57 549.47 USD (15 724 850 pips)
Perda bruta:
-57 178.60 USD (10 171 726 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 956.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 333.18 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
85.15%
Depósito máximo carregado:
10.18%
Último negócio:
40 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
607 (58.20%)
Negociações curtas:
436 (41.80%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
136.70 USD
Perda média:
-91.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 988.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 988.02 USD (16)
Crescimento mensal:
1.71%
Previsão anual:
20.70%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 650.96 USD
Máximo:
9 999.28 USD (21.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.91% (9 999.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.06% (620.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 202
XAUUSD-P 176
JP225 163
US30 156
DE40 136
USTEC 45
HK50 44
USDJPY-P 39
USOUSD-P 31
AUS200 18
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -2.9K
XAUUSD-P 3.1K
JP225 109
US30 2.9K
DE40 1.6K
USTEC 42
HK50 -1.1K
USDJPY-P -378
USOUSD-P -2.3K
AUS200 -319
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 3.4M
XAUUSD-P 88K
JP225 1.7M
US30 215K
DE40 143K
USTEC 41K
HK50 34K
USDJPY-P -452
USOUSD-P -6.5K
AUS200 16K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 333.18 USD
Pior negociação: -340 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1 956.24 USD
Máxima perda consecutiva: -1 988.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.13 03:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 19:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 03:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
VinaFunder
30 USD por mês
1%
0
0
USD
40K
USD
35
98%
1 043
40%
85%
1.00
0.36
USD
22%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.