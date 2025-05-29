- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 043
Negociações com lucro:
421 (40.36%)
Negociações com perda:
622 (59.64%)
Melhor negociação:
3 333.18 USD
Pior negociação:
-340.06 USD
Lucro bruto:
57 549.47 USD (15 724 850 pips)
Perda bruta:
-57 178.60 USD (10 171 726 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (1 956.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 333.18 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
85.15%
Depósito máximo carregado:
10.18%
Último negócio:
40 minutos atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
607 (58.20%)
Negociações curtas:
436 (41.80%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
136.70 USD
Perda média:
-91.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 988.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 988.02 USD (16)
Crescimento mensal:
1.71%
Previsão anual:
20.70%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6 650.96 USD
Máximo:
9 999.28 USD (21.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.91% (9 999.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.06% (620.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|202
|XAUUSD-P
|176
|JP225
|163
|US30
|156
|DE40
|136
|USTEC
|45
|HK50
|44
|USDJPY-P
|39
|USOUSD-P
|31
|AUS200
|18
|GBPJPY-P
|13
|UK100
|13
|US500
|6
|ETHUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-2.9K
|XAUUSD-P
|3.1K
|JP225
|109
|US30
|2.9K
|DE40
|1.6K
|USTEC
|42
|HK50
|-1.1K
|USDJPY-P
|-378
|USOUSD-P
|-2.3K
|AUS200
|-319
|GBPJPY-P
|-188
|UK100
|-89
|US500
|158
|ETHUSD
|-245
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|3.4M
|XAUUSD-P
|88K
|JP225
|1.7M
|US30
|215K
|DE40
|143K
|USTEC
|41K
|HK50
|34K
|USDJPY-P
|-452
|USOUSD-P
|-6.5K
|AUS200
|16K
|GBPJPY-P
|-218
|UK100
|-1.1K
|US500
|1.6K
|ETHUSD
|-5.6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 333.18 USD
Pior negociação: -340 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +1 956.24 USD
Máxima perda consecutiva: -1 988.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
