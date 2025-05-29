SignaleKategorien
Duc Thai Son Nguyen

VinaFunder

Duc Thai Son Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 043
Gewinntrades:
421 (40.36%)
Verlusttrades:
622 (59.64%)
Bester Trade:
3 333.18 USD
Schlechtester Trade:
-340.06 USD
Bruttoprofit:
57 549.47 USD (15 724 850 pips)
Bruttoverlust:
-57 178.60 USD (10 171 726 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (1 956.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 333.18 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
85.15%
Max deposit load:
10.18%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
607 (58.20%)
Short-Positionen:
436 (41.80%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
136.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-91.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1 988.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 988.02 USD (16)
Wachstum pro Monat :
1.71%
Jahresprognose:
20.70%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6 650.96 USD
Maximaler:
9 999.28 USD (21.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.91% (9 999.28 USD)
Kapital:
2.06% (620.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 202
XAUUSD-P 176
JP225 163
US30 156
DE40 136
USTEC 45
HK50 44
USDJPY-P 39
USOUSD-P 31
AUS200 18
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -2.9K
XAUUSD-P 3.1K
JP225 109
US30 2.9K
DE40 1.6K
USTEC 42
HK50 -1.1K
USDJPY-P -378
USOUSD-P -2.3K
AUS200 -319
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 3.4M
XAUUSD-P 88K
JP225 1.7M
US30 215K
DE40 143K
USTEC 41K
HK50 34K
USDJPY-P -452
USOUSD-P -6.5K
AUS200 16K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 333.18 USD
Schlechtester Trade: -340 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 956.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 988.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 03:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 19:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 03:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
