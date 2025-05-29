- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 043
Прибыльных трейдов:
421 (40.36%)
Убыточных трейдов:
622 (59.64%)
Лучший трейд:
3 333.18 USD
Худший трейд:
-340.06 USD
Общая прибыль:
57 549.47 USD (15 724 850 pips)
Общий убыток:
-57 178.60 USD (10 171 726 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 956.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 333.18 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
85.15%
Макс. загрузка депозита:
10.18%
Последний трейд:
34 минуты
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
607 (58.20%)
Коротких трейдов:
436 (41.80%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
136.70 USD
Средний убыток:
-91.93 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 988.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 988.02 USD (16)
Прирост в месяц:
1.71%
Годовой прогноз:
20.70%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 650.96 USD
Максимальная:
9 999.28 USD (21.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.91% (9 999.28 USD)
По эквити:
2.06% (620.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|202
|XAUUSD-P
|176
|JP225
|163
|US30
|156
|DE40
|136
|USTEC
|45
|HK50
|44
|USDJPY-P
|39
|USOUSD-P
|31
|AUS200
|18
|GBPJPY-P
|13
|UK100
|13
|US500
|6
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-2.9K
|XAUUSD-P
|3.1K
|JP225
|109
|US30
|2.9K
|DE40
|1.6K
|USTEC
|42
|HK50
|-1.1K
|USDJPY-P
|-378
|USOUSD-P
|-2.3K
|AUS200
|-319
|GBPJPY-P
|-188
|UK100
|-89
|US500
|158
|ETHUSD
|-245
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3.4M
|XAUUSD-P
|88K
|JP225
|1.7M
|US30
|215K
|DE40
|143K
|USTEC
|41K
|HK50
|34K
|USDJPY-P
|-452
|USOUSD-P
|-6.5K
|AUS200
|16K
|GBPJPY-P
|-218
|UK100
|-1.1K
|US500
|1.6K
|ETHUSD
|-5.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 333.18 USD
Худший трейд: -340 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1 956.24 USD
Макс. убыток в серии: -1 988.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
40K
USD
USD
35
98%
1 043
40%
85%
1.00
0.36
USD
USD
22%
1:500