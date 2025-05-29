СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / VinaFunder
Duc Thai Son Nguyen

VinaFunder

Duc Thai Son Nguyen
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 043
Прибыльных трейдов:
421 (40.36%)
Убыточных трейдов:
622 (59.64%)
Лучший трейд:
3 333.18 USD
Худший трейд:
-340.06 USD
Общая прибыль:
57 549.47 USD (15 724 850 pips)
Общий убыток:
-57 178.60 USD (10 171 726 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (1 956.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 333.18 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
85.15%
Макс. загрузка депозита:
10.18%
Последний трейд:
34 минуты
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
607 (58.20%)
Коротких трейдов:
436 (41.80%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.36 USD
Средняя прибыль:
136.70 USD
Средний убыток:
-91.93 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 988.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 988.02 USD (16)
Прирост в месяц:
1.71%
Годовой прогноз:
20.70%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 650.96 USD
Максимальная:
9 999.28 USD (21.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.91% (9 999.28 USD)
По эквити:
2.06% (620.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 202
XAUUSD-P 176
JP225 163
US30 156
DE40 136
USTEC 45
HK50 44
USDJPY-P 39
USOUSD-P 31
AUS200 18
GBPJPY-P 13
UK100 13
US500 6
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -2.9K
XAUUSD-P 3.1K
JP225 109
US30 2.9K
DE40 1.6K
USTEC 42
HK50 -1.1K
USDJPY-P -378
USOUSD-P -2.3K
AUS200 -319
GBPJPY-P -188
UK100 -89
US500 158
ETHUSD -245
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3.4M
XAUUSD-P 88K
JP225 1.7M
US30 215K
DE40 143K
USTEC 41K
HK50 34K
USDJPY-P -452
USOUSD-P -6.5K
AUS200 16K
GBPJPY-P -218
UK100 -1.1K
US500 1.6K
ETHUSD -5.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 333.18 USD
Худший трейд: -340 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +1 956.24 USD
Макс. убыток в серии: -1 988.02 USD

Нет отзывов
2026.01.13 03:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 16:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 23:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 20:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 154 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 19:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 07:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 14:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 07:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 03:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.08 22:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VinaFunder
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
40K
USD
35
98%
1 043
40%
85%
1.00
0.36
USD
22%
1:500
Копировать

