- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
254 (76.96%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (23.03%)
En iyi işlem:
25.58 USD
En kötü işlem:
-22.03 USD
Brüt kâr:
397.29 USD (40 719 pips)
Brüt zarar:
-235.71 USD (22 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (27.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.60 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
5.06%
Maks. mevduat yükü:
26.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
5.20
Alış işlemleri:
238 (72.12%)
Satış işlemleri:
92 (27.88%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.56 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-18.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.03 USD (1)
Aylık büyüme:
37.43%
Yıllık tahmin:
454.16%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.82 USD
Maksimum:
31.09 USD (14.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.58% (31.09 USD)
Varlığa göre:
18.28% (51.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|162
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.58 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
81%
0
0
USD
USD
362
USD
USD
18
23%
330
76%
5%
1.68
0.49
USD
USD
18%
1:300