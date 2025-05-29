SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Mechanic 2
Andriy Zubko

Mechanic 2

Andriy Zubko
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 81%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
254 (76.96%)
Zararla kapanan işlemler:
76 (23.03%)
En iyi işlem:
25.58 USD
En kötü işlem:
-22.03 USD
Brüt kâr:
397.29 USD (40 719 pips)
Brüt zarar:
-235.71 USD (22 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (27.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.60 USD (11)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
5.06%
Maks. mevduat yükü:
26.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
5.20
Alış işlemleri:
238 (72.12%)
Satış işlemleri:
92 (27.88%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.56 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-18.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.03 USD (1)
Aylık büyüme:
37.43%
Yıllık tahmin:
454.16%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.82 USD
Maksimum:
31.09 USD (14.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.58% (31.09 USD)
Varlığa göre:
18.28% (51.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 330
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 162
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.58 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day


İnceleme yok
2025.08.27 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 03:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 02:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 03:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 06:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 10:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 09:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 04:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 01:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
