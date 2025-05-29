SignauxSections
Andriy Zubko

Mechanic 2

Andriy Zubko
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 80%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
328
Bénéfice trades:
252 (76.82%)
Perte trades:
76 (23.17%)
Meilleure transaction:
25.58 USD
Pire transaction:
-22.03 USD
Bénéfice brut:
396.69 USD (40 644 pips)
Perte brute:
-235.71 USD (22 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (27.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.60 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
5.06%
Charge de dépôt maximale:
26.42%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
32 minutes
Facteur de récupération:
5.18
Longs trades:
236 (71.95%)
Courts trades:
92 (28.05%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
0.49 USD
Bénéfice moyen:
1.57 USD
Perte moyenne:
-3.10 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-18.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.03 USD (1)
Croissance mensuelle:
37.89%
Prévision annuelle:
459.72%
Algo trading:
23%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.82 USD
Maximal:
31.09 USD (14.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.58% (31.09 USD)
Par fonds propres:
18.28% (51.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 328
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 161
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.58 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +27.31 USD
Perte consécutive maximale: -18.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day


Aucun avis
2025.08.27 07:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 10:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 03:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 13:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 07:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 02:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 03:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 06:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 04:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 10:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 09:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 04:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.17% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 09:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.09 01:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
