- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
530
Negociações com lucro:
385 (72.64%)
Negociações com perda:
145 (27.36%)
Melhor negociação:
89.00 USD
Pior negociação:
-44.49 USD
Lucro bruto:
1 150.80 USD (117 494 pips)
Perda bruta:
-897.50 USD (88 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (27.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
184.96 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
6.09%
Depósito máximo carregado:
78.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.16
Negociações longas:
369 (69.62%)
Negociações curtas:
161 (30.38%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.48 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-6.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-135.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-135.25 USD (9)
Crescimento mensal:
19.41%
Previsão anual:
235.55%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.10 USD
Máximo:
218.17 USD (54.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.81% (218.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.71% (257.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|530
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|253
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.00 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +27.31 USD
Máxima perda consecutiva: -135.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
146%
0
0
USD
USD
253
USD
USD
31
15%
530
72%
6%
1.28
0.48
USD
USD
69%
1:300