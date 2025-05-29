SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Mechanic 2
Andriy Zubko

Mechanic 2

Andriy Zubko
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 146%
RoboForex-Prime
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
530
Negociações com lucro:
385 (72.64%)
Negociações com perda:
145 (27.36%)
Melhor negociação:
89.00 USD
Pior negociação:
-44.49 USD
Lucro bruto:
1 150.80 USD (117 494 pips)
Perda bruta:
-897.50 USD (88 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
47 (27.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
184.96 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
6.09%
Depósito máximo carregado:
78.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.16
Negociações longas:
369 (69.62%)
Negociações curtas:
161 (30.38%)
Fator de lucro:
1.28
Valor esperado:
0.48 USD
Lucro médio:
2.99 USD
Perda média:
-6.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-135.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-135.25 USD (9)
Crescimento mensal:
19.41%
Previsão anual:
235.55%
Algotrading:
15%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.10 USD
Máximo:
218.17 USD (54.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.81% (218.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.71% (257.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 530
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 253
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.00 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +27.31 USD
Máxima perda consecutiva: -135.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day


Sem comentários
2025.12.09 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 19:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mechanic 2
50 USD por mês
146%
0
0
USD
253
USD
31
15%
530
72%
6%
1.28
0.48
USD
69%
1:300
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.