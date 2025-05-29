SignaleKategorien
Mechanic 2

Andriy Zubko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 146%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
530
Gewinntrades:
385 (72.64%)
Verlusttrades:
145 (27.36%)
Bester Trade:
89.00 USD
Schlechtester Trade:
-44.49 USD
Bruttoprofit:
1 150.80 USD (117 494 pips)
Bruttoverlust:
-897.50 USD (88 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (27.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
184.96 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
6.09%
Max deposit load:
78.78%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.16
Long-Positionen:
369 (69.62%)
Short-Positionen:
161 (30.38%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-135.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-135.25 USD (9)
Wachstum pro Monat :
19.41%
Jahresprognose:
235.55%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.10 USD
Maximaler:
218.17 USD (54.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.81% (218.17 USD)
Kapital:
68.71% (257.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 530
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 253
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.00 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -135.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day


Keine Bewertungen
2025.12.09 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 19:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
