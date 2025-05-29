- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
530
Gewinntrades:
385 (72.64%)
Verlusttrades:
145 (27.36%)
Bester Trade:
89.00 USD
Schlechtester Trade:
-44.49 USD
Bruttoprofit:
1 150.80 USD (117 494 pips)
Bruttoverlust:
-897.50 USD (88 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
47 (27.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
184.96 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
6.09%
Max deposit load:
78.78%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.16
Long-Positionen:
369 (69.62%)
Short-Positionen:
161 (30.38%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
0.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.19 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-135.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-135.25 USD (9)
Wachstum pro Monat :
19.41%
Jahresprognose:
235.55%
Algo-Trading:
15%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.10 USD
Maximaler:
218.17 USD (54.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.81% (218.17 USD)
Kapital:
68.71% (257.57 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|530
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|253
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +89.00 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -135.25 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day
Keine Bewertungen
