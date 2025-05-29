리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live20 0.00 × 2 Exness-Real26 0.00 × 10 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.50 × 10 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 RoboForex-ECN-3 0.96 × 26 Hankotrade-Live 1.40 × 5 Alpari-Pro.ECN 1.53 × 17 RoboForex-Prime 2.61 × 3275 FXChoice-Pro Live 3.79 × 19 CMCMarkets1-Europe 4.50 × 2 RoboForex-Pro-2 4.67 × 12 EightcapLtd-Real-4 5.60 × 5 ICMarketsSC-Live32 6.63 × 8 ICMarketsEU-Live17 6.69 × 16 OctaFX-Real 7.69 × 52 Tickmill-Live08 7.91 × 65 RoboForex-Pro-5 8.76 × 255 BlackBullMarkets-Live 9.10 × 87 ICMarketsSC-Live12 9.78 × 291 XMGlobal-Real 8 13.75 × 560 XMGlobal-Real 18 14.88 × 1663 Pepperstone-Edge12 16.00 × 1 Just2Trade-Real 17.09 × 64 XBTFX-Real 18.15 × 97 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오