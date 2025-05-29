- 자본
- 축소
트레이드:
543
이익 거래:
397 (73.11%)
손실 거래:
146 (26.89%)
최고의 거래:
89.00 USD
최악의 거래:
-44.49 USD
총 수익:
1 168.85 USD (119 402 pips)
총 손실:
-900.67 USD (88 677 pips)
연속 최대 이익:
47 (27.31 USD)
연속 최대 이익:
184.96 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
6.09%
최대 입금량:
78.78%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.23
롱(주식매수):
378 (69.61%)
숏(주식차입매도):
165 (30.39%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
2.94 USD
평균 손실:
-6.17 USD
연속 최대 손실:
9 (-135.25 USD)
연속 최대 손실:
-135.25 USD (9)
월별 성장률:
14.88%
연간 예측:
180.51%
Algo 트레이딩:
15%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.10 USD
최대한의:
218.17 USD (54.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.81% (218.17 USD)
자본금별:
68.71% (257.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|543
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|268
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +89.00 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +27.31 USD
연속 최대 손실: -135.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
161%
0
0
USD
USD
268
USD
USD
32
15%
543
73%
6%
1.29
0.49
USD
USD
69%
1:300