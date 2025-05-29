- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
527
盈利交易:
382 (72.48%)
亏损交易:
145 (27.51%)
最好交易:
89.00 USD
最差交易:
-44.49 USD
毛利:
1 149.74 USD (117 362 pips)
毛利亏损:
-897.50 USD (88 370 pips)
最大连续赢利:
47 (27.31 USD)
最大连续盈利:
184.96 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
6.09%
最大入金加载:
78.78%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.16
长期交易:
366 (69.45%)
短期交易:
161 (30.55%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.48 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-6.19 USD
最大连续失误:
9 (-135.25 USD)
最大连续亏损:
-135.25 USD (9)
每月增长:
18.91%
年度预测:
229.49%
算法交易:
15%
结余跌幅:
绝对:
20.10 USD
最大值:
218.17 USD (54.81%)
相对跌幅:
结余:
54.81% (218.17 USD)
净值:
68.71% (257.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|527
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|252
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.00 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +27.31 USD
最大连续亏损: -135.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
145%
0
0
USD
USD
252
USD
USD
30
15%
527
72%
6%
1.28
0.48
USD
USD
69%
1:300