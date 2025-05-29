SeñalesSecciones
Andriy Zubko

Mechanic 2

Andriy Zubko
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 146%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
530
Transacciones Rentables:
385 (72.64%)
Transacciones Irrentables:
145 (27.36%)
Mejor transacción:
89.00 USD
Peor transacción:
-44.49 USD
Beneficio Bruto:
1 150.80 USD (117 494 pips)
Pérdidas Brutas:
-897.50 USD (88 370 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (27.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
184.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
6.09%
Carga máxima del depósito:
78.78%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.16
Transacciones Largas:
369 (69.62%)
Transacciones Cortas:
161 (30.38%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
0.48 USD
Beneficio medio:
2.99 USD
Pérdidas medias:
-6.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-135.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-135.25 USD (9)
Crecimiento al mes:
19.41%
Pronóstico anual:
235.55%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.10 USD
Máxima:
218.17 USD (54.81%)
Reducción relativa:
De balance:
54.81% (218.17 USD)
De fondos:
68.71% (257.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 530
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 253
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +89.00 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +27.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -135.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day


No hay comentarios
2025.12.09 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 19:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
