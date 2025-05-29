- Incremento
Total de Trades:
530
Transacciones Rentables:
385 (72.64%)
Transacciones Irrentables:
145 (27.36%)
Mejor transacción:
89.00 USD
Peor transacción:
-44.49 USD
Beneficio Bruto:
1 150.80 USD (117 494 pips)
Pérdidas Brutas:
-897.50 USD (88 370 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
47 (27.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
184.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
6.09%
Carga máxima del depósito:
78.78%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.16
Transacciones Largas:
369 (69.62%)
Transacciones Cortas:
161 (30.38%)
Factor de Beneficio:
1.28
Beneficio Esperado:
0.48 USD
Beneficio medio:
2.99 USD
Pérdidas medias:
-6.19 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-135.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-135.25 USD (9)
Crecimiento al mes:
19.41%
Pronóstico anual:
235.55%
Trading algorítmico:
15%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.10 USD
Máxima:
218.17 USD (54.81%)
Reducción relativa:
De balance:
54.81% (218.17 USD)
De fondos:
68.71% (257.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|530
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|253
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +89.00 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +27.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -135.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day
No hay comentarios
