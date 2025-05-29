- Прирост
Всего трейдов:
527
Прибыльных трейдов:
382 (72.48%)
Убыточных трейдов:
145 (27.51%)
Лучший трейд:
89.00 USD
Худший трейд:
-44.49 USD
Общая прибыль:
1 149.74 USD (117 362 pips)
Общий убыток:
-897.50 USD (88 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (27.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.96 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
6.09%
Макс. загрузка депозита:
78.78%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
366 (69.45%)
Коротких трейдов:
161 (30.55%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-6.19 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-135.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-135.25 USD (9)
Прирост в месяц:
18.91%
Годовой прогноз:
229.49%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.10 USD
Максимальная:
218.17 USD (54.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.81% (218.17 USD)
По эквити:
68.71% (257.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|527
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|252
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.00 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +27.31 USD
Макс. убыток в серии: -135.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Торговая система Механик
Автоматическая торговля роботом
Интрадей торговля на золоте
Риск Ревеню 1 к 3
Мани менеджменнт:
Риск на сделку 1%
Риск 3% от депозита в день
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
145%
0
0
USD
USD
252
USD
USD
30
15%
527
72%
6%
1.28
0.48
USD
USD
69%
1:300