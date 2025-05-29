СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Mechanic 2
Andriy Zubko

Mechanic 2

Andriy Zubko
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 145%
RoboForex-Prime
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
527
Прибыльных трейдов:
382 (72.48%)
Убыточных трейдов:
145 (27.51%)
Лучший трейд:
89.00 USD
Худший трейд:
-44.49 USD
Общая прибыль:
1 149.74 USD (117 362 pips)
Общий убыток:
-897.50 USD (88 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (27.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
184.96 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
6.09%
Макс. загрузка депозита:
78.78%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.16
Длинных трейдов:
366 (69.45%)
Коротких трейдов:
161 (30.55%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-6.19 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-135.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-135.25 USD (9)
Прирост в месяц:
18.91%
Годовой прогноз:
229.49%
Алготрейдинг:
15%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.10 USD
Максимальная:
218.17 USD (54.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.81% (218.17 USD)
По эквити:
68.71% (257.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 527
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 252
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.00 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +27.31 USD
Макс. убыток в серии: -135.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Торговая система Механик
Автоматическая торговля роботом
Интрадей торговля на золоте
Риск Ревеню 1 к 3 
Мани менеджменнт: 
Риск на сделку 1% 
Риск 3% от депозита в день


Нет отзывов
2025.12.09 19:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 09:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 11:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 17:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 19:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 17:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.75% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mechanic 2
50 USD в месяц
145%
0
0
USD
252
USD
30
15%
527
72%
6%
1.28
0.48
USD
69%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.