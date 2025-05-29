- 成長
トレード:
530
利益トレード:
385 (72.64%)
損失トレード:
145 (27.36%)
ベストトレード:
89.00 USD
最悪のトレード:
-44.49 USD
総利益:
1 150.80 USD (117 494 pips)
総損失:
-897.50 USD (88 370 pips)
最大連続の勝ち:
47 (27.31 USD)
最大連続利益:
184.96 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
6.09%
最大入金額:
78.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.16
長いトレード:
369 (69.62%)
短いトレード:
161 (30.38%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
0.48 USD
平均利益:
2.99 USD
平均損失:
-6.19 USD
最大連続の負け:
9 (-135.25 USD)
最大連続損失:
-135.25 USD (9)
月間成長:
19.41%
年間予想:
235.55%
アルゴリズム取引:
15%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.10 USD
最大の:
218.17 USD (54.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.81% (218.17 USD)
エクイティによる:
68.71% (257.57 USD)
シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|530
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|253
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day
レビューなし
