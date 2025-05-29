- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
330
Profit Trade:
254 (76.96%)
Loss Trade:
76 (23.03%)
Best Trade:
25.58 USD
Worst Trade:
-22.03 USD
Profitto lordo:
397.29 USD (40 719 pips)
Perdita lorda:
-235.71 USD (22 989 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (27.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
5.06%
Massimo carico di deposito:
26.42%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
238 (72.12%)
Short Trade:
92 (27.88%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-18.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.03 USD (1)
Crescita mensile:
38.12%
Previsione annuale:
462.50%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.82 USD
Massimale:
31.09 USD (14.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.58% (31.09 USD)
Per equità:
18.28% (51.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|330
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|162
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.58 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.31 USD
Massima perdita consecutiva: -18.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.50 × 10
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.96 × 26
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|1.53 × 17
|
RoboForex-Prime
|2.61 × 3275
|
FXChoice-Pro Live
|3.79 × 19
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|6.63 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|6.69 × 16
|
OctaFX-Real
|7.69 × 52
|
Tickmill-Live08
|7.91 × 65
|
RoboForex-Pro-5
|8.76 × 255
|
BlackBullMarkets-Live
|9.10 × 87
|
ICMarketsSC-Live12
|9.78 × 291
|
XMGlobal-Real 8
|13.75 × 560
|
XMGlobal-Real 18
|14.88 × 1663
|
Pepperstone-Edge12
|16.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|17.09 × 64
|
XBTFX-Real
|18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
81%
0
0
USD
USD
362
USD
USD
18
23%
330
76%
5%
1.68
0.49
USD
USD
18%
1:300