Andriy Zubko

Mechanic 2

Andriy Zubko
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 81%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
330
Profit Trade:
254 (76.96%)
Loss Trade:
76 (23.03%)
Best Trade:
25.58 USD
Worst Trade:
-22.03 USD
Profitto lordo:
397.29 USD (40 719 pips)
Perdita lorda:
-235.71 USD (22 989 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (27.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.60 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
5.06%
Massimo carico di deposito:
26.42%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
238 (72.12%)
Short Trade:
92 (27.88%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.56 USD
Perdita media:
-3.10 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-18.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.03 USD (1)
Crescita mensile:
38.12%
Previsione annuale:
462.50%
Algo trading:
23%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.82 USD
Massimale:
31.09 USD (14.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.58% (31.09 USD)
Per equità:
18.28% (51.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 330
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 162
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 18K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.58 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.31 USD
Massima perdita consecutiva: -18.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 10
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.96 × 26
Hankotrade-Live
1.40 × 5
Alpari-Pro.ECN
1.53 × 17
RoboForex-Prime
2.61 × 3275
FXChoice-Pro Live
3.79 × 19
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
ICMarketsSC-Live32
6.63 × 8
ICMarketsEU-Live17
6.69 × 16
OctaFX-Real
7.69 × 52
Tickmill-Live08
7.91 × 65
RoboForex-Pro-5
8.76 × 255
BlackBullMarkets-Live
9.10 × 87
ICMarketsSC-Live12
9.78 × 291
XMGlobal-Real 8
13.75 × 560
XMGlobal-Real 18
14.88 × 1663
Pepperstone-Edge12
16.00 × 1
Just2Trade-Real
17.09 × 64
XBTFX-Real
18.15 × 97
Mechanic trading system
Automatic trading robot
Intraday trading on gold
Revenue risk 1 to 3
Money management:
Risk per transaction 1%
Risk 3% of the deposit per day


