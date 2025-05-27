SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XauusdFunds
Riccardo Caputo

XauusdFunds

Riccardo Caputo
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
Tradeview-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
687
Kârla kapanan işlemler:
503 (73.21%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (26.78%)
En iyi işlem:
55.63 EUR
En kötü işlem:
-120.81 EUR
Brüt kâr:
1 344.06 EUR (141 390 pips)
Brüt zarar:
-1 455.32 EUR (145 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (29.81 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
113.05 EUR (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
66.38%
Maks. mevduat yükü:
6.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
605 (88.06%)
Satış işlemleri:
82 (11.94%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.16 EUR
Ortalama kâr:
2.67 EUR
Ortalama zarar:
-7.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-37.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-292.62 EUR (5)
Aylık büyüme:
2.19%
Yıllık tahmin:
26.62%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
248.44 EUR
Maksimum:
514.32 EUR (19.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.64% (514.42 EUR)
Varlığa göre:
9.71% (342.06 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 645
GBPUSD 35
EURUSD 5
USDJPY 1
XAGUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -154
GBPUSD 26
EURUSD 4
USDJPY -3
XAGUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6K
GBPUSD 2.8K
EURUSD -178
USDJPY -435
XAGUSD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.63 EUR
En kötü işlem: -121 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +29.81 EUR
Maksimum ardışık zarar: -37.88 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tradeview-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🎯 XAUUSD İçin Günlük (İntraday) Trade Sinyali – Kesinlik, Güvenlik ve Performans

Dünyanın en likit ve en dalgalı piyasalarından birine odaklanan, güvenilir bir trade sinyali mi arıyorsunuz?
XAUUSD (altın) üzerine özel olarak geliştirilmiş sinyal hizmetimiz, günlük fırsatları yakalamak isteyen traderlar için tasarlandı. Stratejimiz net, güvenli ve risk kontrollü bir yaklaşıma dayanır.

%100 Günlük İşlem (İntraday) – Gece açık pozisyon yok. Tüm işlemler aynı gün içinde açılır ve kapatılır, bu da piyasa riskini minimumda tutar.

Sıkı Risk Yönetimi – Her işlem belirlenmiş stop loss ile korunur. İşlem başına maksimum risk, tahsis edilen sermayenin %10’unu geçmez, böylece hesabınız yüksek volatiliteye karşı korunur.

Karlılık Potansiyeli – Test edilmiş stratejimizle, günlük %2’ye kadar kazanç sağlamak mümkündür (piyasa koşullarına ve sermaye yönetimine bağlı olarak).

📈 Gerçek sonuçlar için profesyonel strateji.
Sinyalleri doğrudan cep telefonunuza veya tercih ettiğiniz platforma alın. Giriş noktası, stop loss ve kar al seviyesi gibi tüm talimatlar açık ve nettir.

💬 Hemen bizimle iletişime geçin ve altını fırsata dönüştürmeye başlayın.
🚀 Bugün deneyin ve akıllı trade’in farkını yaşayın!


İnceleme yok
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 10:52
Share of trading days is too low
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 09:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 09:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 09:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 08:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 08:46
Share of days for 80% of trades is too low
Kopyala

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.