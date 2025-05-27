SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / XauusdFunds
Riccardo Caputo

XauusdFunds

Riccardo Caputo
0 comentarios
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD al mes
incremento desde 2025 -21%
Tradeview-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 077
Transacciones Rentables:
752 (69.82%)
Transacciones Irrentables:
325 (30.18%)
Mejor transacción:
408.12 EUR
Peor transacción:
-512.64 EUR
Beneficio Bruto:
3 242.06 EUR (264 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 934.90 EUR (273 859 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (29.81 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
408.12 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
80.65%
Carga máxima del depósito:
13.62%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
840 (77.99%)
Transacciones Cortas:
237 (22.01%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-0.64 EUR
Beneficio medio:
4.31 EUR
Pérdidas medias:
-12.11 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-37.88 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-512.64 EUR (1)
Crecimiento al mes:
-6.65%
Pronóstico anual:
-80.63%
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
998.88 EUR
Máxima:
1 264.76 EUR (46.92%)
Reducción relativa:
De balance:
35.01% (1 264.96 EUR)
De fondos:
23.04% (514.04 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 821
EURGBP 130
USDJPY 55
GBPUSD 42
EURUSD 28
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -615
EURGBP -86
USDJPY 4
GBPUSD -17
EURUSD -75
XAGUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -13K
EURGBP -350
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2.9K
EURUSD -369
XAGUSD 21
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +408.12 EUR
Peor transacción: -513 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +29.81 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -37.88 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tradeview-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OQtima-Live
2.78 × 165
🎯 Señal de Trading Intradía en XAUUSD – Precisión, Seguridad y Rentabilidad

¿Buscas una señal de trading confiable enfocada en uno de los mercados más líquidos y volátiles del mundo?
Nuestro servicio exclusivo en XAUUSD (oro) está diseñado para traders que desean oportunidades diarias con una estrategia clara y con gestión de riesgo profesional.

Operativa 100% Intradía – Sin posiciones abiertas durante la noche. Todas las operaciones se abren y cierran en el mismo día, minimizando el riesgo de exposición prolongada.

Gestión de Riesgo Estricta – Cada operación está protegida con un stop loss fijo. El riesgo máximo por operación está limitado al 10% del capital asignado, cuidando tu cuenta incluso en condiciones de alta volatilidad.

Potencial de Ganancia – Nuestra estrategia comprobada ofrece la posibilidad de alcanzar hasta un 2% de rentabilidad diaria, según las condiciones del mercado y la correcta gestión del capital.

📈 Estrategia profesional, pensada para quienes buscan resultados reales.
Recibe las señales directamente en tu móvil o plataforma preferida, con instrucciones claras y precisas de entrada, stop loss y take profit.

💬 Contáctanos ahora para comenzar a recibir las señales y convertir el oro en oportunidad.
🚀 Pruébalo hoy y siente la diferencia del trading inteligente.


2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 16:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
