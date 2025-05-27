- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|821
|EURGBP
|130
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|28
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-615
|EURGBP
|-86
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|-17
|EURUSD
|-75
|XAGUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-13K
|EURGBP
|-350
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2.9K
|EURUSD
|-369
|XAGUSD
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tradeview-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OQtima-Live
|2.78 × 165
🎯 Señal de Trading Intradía en XAUUSD – Precisión, Seguridad y Rentabilidad
¿Buscas una señal de trading confiable enfocada en uno de los mercados más líquidos y volátiles del mundo?
Nuestro servicio exclusivo en XAUUSD (oro) está diseñado para traders que desean oportunidades diarias con una estrategia clara y con gestión de riesgo profesional.
✅ Operativa 100% Intradía – Sin posiciones abiertas durante la noche. Todas las operaciones se abren y cierran en el mismo día, minimizando el riesgo de exposición prolongada.
✅ Gestión de Riesgo Estricta – Cada operación está protegida con un stop loss fijo. El riesgo máximo por operación está limitado al 10% del capital asignado, cuidando tu cuenta incluso en condiciones de alta volatilidad.
✅ Potencial de Ganancia – Nuestra estrategia comprobada ofrece la posibilidad de alcanzar hasta un 2% de rentabilidad diaria, según las condiciones del mercado y la correcta gestión del capital.
📈 Estrategia profesional, pensada para quienes buscan resultados reales.
Recibe las señales directamente en tu móvil o plataforma preferida, con instrucciones claras y precisas de entrada, stop loss y take profit.
💬 Contáctanos ahora para comenzar a recibir las señales y convertir el oro en oportunidad.
🚀 Pruébalo hoy y siente la diferencia del trading inteligente.
