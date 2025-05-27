SinaisSeções
Riccardo Caputo

XauusdFunds

Riccardo Caputo
0 comentários
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 150 USD por mês
crescimento desde 2025 -21%
Tradeview-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 077
Negociações com lucro:
752 (69.82%)
Negociações com perda:
325 (30.18%)
Melhor negociação:
408.12 EUR
Pior negociação:
-512.64 EUR
Lucro bruto:
3 242.06 EUR (264 118 pips)
Perda bruta:
-3 934.90 EUR (273 859 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (29.81 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
408.12 EUR (1)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
80.65%
Depósito máximo carregado:
13.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
840 (77.99%)
Negociações curtas:
237 (22.01%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-0.64 EUR
Lucro médio:
4.31 EUR
Perda média:
-12.11 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-37.88 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-512.64 EUR (1)
Crescimento mensal:
-6.65%
Previsão anual:
-80.63%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
998.88 EUR
Máximo:
1 264.76 EUR (46.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.01% (1 264.96 EUR)
Pelo Capital Líquido:
23.04% (514.04 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 821
EURGBP 130
USDJPY 55
GBPUSD 42
EURUSD 28
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -615
EURGBP -86
USDJPY 4
GBPUSD -17
EURUSD -75
XAGUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -13K
EURGBP -350
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2.9K
EURUSD -369
XAGUSD 21
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +408.12 EUR
Pior negociação: -513 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +29.81 EUR
Máxima perda consecutiva: -37.88 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tradeview-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OQtima-Live
2.78 × 165
🎯 Sinal de Trading Intradiário em XAUUSD – Precisão, Segurança e Performance

Você está em busca de um sinal de trading confiável, focado em um dos mercados mais líquidos e voláteis do mundo?
Nosso serviço exclusivo em XAUUSD (ouro) é ideal para traders que procuram oportunidades diárias com uma estratégia clara e com gestão de risco profissional.

Operação 100% Intradiária – Nenhuma posição é mantida durante a noite. Todas as operações são abertas e fechadas no mesmo dia, reduzindo a exposição a riscos desnecessários.

Gestão de Risco Rigorosa – Cada operação vem com stop loss definido. O risco máximo por trade é limitado a 10% do capital alocado, protegendo sua conta mesmo em momentos de alta volatilidade.

Potencial de Lucro – Nossa estratégia testada oferece a possibilidade de alcançar até 2% de retorno diário, dependendo das condições do mercado e da gestão de capital.

📈 Estratégia profissional, feita para quem busca resultados reais.
Receba os sinais diretamente no seu celular ou plataforma preferida, com instruções claras e objetivas de entrada, stop loss e take profit.

💬 Fale conosco agora para começar a receber os sinais e transformar o ouro em oportunidade.
🚀 Experimente hoje e descubra a diferença de um trading inteligente!


Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XauusdFunds
150 USD por mês
-21%
0
0
USD
2.1K
EUR
34
20%
1 077
69%
81%
0.82
-0.64
EUR
35%
1:200
Copiar

