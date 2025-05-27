- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|821
|EURGBP
|130
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|28
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-615
|EURGBP
|-86
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|-17
|EURUSD
|-75
|XAGUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-13K
|EURGBP
|-350
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2.9K
|EURUSD
|-369
|XAGUSD
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tradeview-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OQtima-Live
|2.78 × 165
🎯 Sinal de Trading Intradiário em XAUUSD – Precisão, Segurança e Performance
Você está em busca de um sinal de trading confiável, focado em um dos mercados mais líquidos e voláteis do mundo?
Nosso serviço exclusivo em XAUUSD (ouro) é ideal para traders que procuram oportunidades diárias com uma estratégia clara e com gestão de risco profissional.
✅ Operação 100% Intradiária – Nenhuma posição é mantida durante a noite. Todas as operações são abertas e fechadas no mesmo dia, reduzindo a exposição a riscos desnecessários.
✅ Gestão de Risco Rigorosa – Cada operação vem com stop loss definido. O risco máximo por trade é limitado a 10% do capital alocado, protegendo sua conta mesmo em momentos de alta volatilidade.
✅ Potencial de Lucro – Nossa estratégia testada oferece a possibilidade de alcançar até 2% de retorno diário, dependendo das condições do mercado e da gestão de capital.
📈 Estratégia profissional, feita para quem busca resultados reais.
Receba os sinais diretamente no seu celular ou plataforma preferida, com instruções claras e objetivas de entrada, stop loss e take profit.
💬 Fale conosco agora para começar a receber os sinais e transformar o ouro em oportunidade.
🚀 Experimente hoje e descubra a diferença de um trading inteligente!
