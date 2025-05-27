SignauxSections
Riccardo Caputo

XauusdFunds

Riccardo Caputo
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 150 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
Tradeview-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
685
Bénéfice trades:
501 (73.13%)
Perte trades:
184 (26.86%)
Meilleure transaction:
55.63 EUR
Pire transaction:
-120.81 EUR
Bénéfice brut:
1 254.68 EUR (141 117 pips)
Perte brute:
-1 451.52 EUR (145 253 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (29.81 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
113.05 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
66.38%
Charge de dépôt maximale:
6.04%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
603 (88.03%)
Courts trades:
82 (11.97%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-0.29 EUR
Bénéfice moyen:
2.50 EUR
Perte moyenne:
-7.89 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-37.88 EUR)
Perte consécutive maximale:
-292.62 EUR (5)
Croissance mensuelle:
-0.40%
Prévision annuelle:
-4.89%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
248.44 EUR
Maximal:
514.32 EUR (19.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.64% (514.42 EUR)
Par fonds propres:
9.71% (342.06 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 643
GBPUSD 35
EURUSD 5
USDJPY 1
XAGUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -252
GBPUSD 26
EURUSD 4
USDJPY -3
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -6.3K
GBPUSD 2.8K
EURUSD -178
USDJPY -435
XAGUSD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +55.63 EUR
Pire transaction: -121 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +29.81 EUR
Perte consécutive maximale: -37.88 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🎯 Signal de Trading Intraday sur XAUUSD – Précision, Sécurité et Performance

Vous recherchez un signal de trading fiable, centré sur l’un des marchés les plus liquides et volatils au monde ?
Notre service exclusif sur XAUUSD (or) est conçu pour les traders qui souhaitent saisir des opportunités quotidiennes avec une stratégie claire et une gestion des risques rigoureuse.

Trading 100% Intraday – Aucune position n’est conservée la nuit. Toutes les opérations sont ouvertes et clôturées dans la même journée, afin de réduire l’exposition aux risques du marché.

Gestion du Risque Stricte – Chaque signal est accompagné d’un stop loss fixe. Le risque maximum par opération est limité à 10% du capital alloué, garantissant la protection de votre compte, même en cas de forte volatilité.

Potentiel de Performance – Grâce à notre stratégie testée, il est possible d’atteindre jusqu’à 2% de rendement quotidien, selon les conditions du marché et la gestion du capital.

📈 Une stratégie professionnelle, pour des résultats concrets.
Recevez les signaux directement sur votre téléphone ou votre plateforme préférée, avec des instructions claires et précises : point d’entrée, stop loss, take profit.

💬 Contactez-nous dès maintenant pour commencer à recevoir les signaux et transformer l’or en opportunité.
🚀 Essayez dès aujourd’hui et découvrez la puissance d’un trading intelligent !


Aucun avis
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 10:52
Share of trading days is too low
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 09:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 09:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 09:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 08:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 08:46
Share of days for 80% of trades is too low
