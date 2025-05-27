- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|643
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|5
|USDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-252
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|4
|USDJPY
|-3
|XAGUSD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|-178
|USDJPY
|-435
|XAGUSD
|21
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
🎯 Signal de Trading Intraday sur XAUUSD – Précision, Sécurité et Performance
Vous recherchez un signal de trading fiable, centré sur l’un des marchés les plus liquides et volatils au monde ?
Notre service exclusif sur XAUUSD (or) est conçu pour les traders qui souhaitent saisir des opportunités quotidiennes avec une stratégie claire et une gestion des risques rigoureuse.
✅ Trading 100% Intraday – Aucune position n’est conservée la nuit. Toutes les opérations sont ouvertes et clôturées dans la même journée, afin de réduire l’exposition aux risques du marché.
✅ Gestion du Risque Stricte – Chaque signal est accompagné d’un stop loss fixe. Le risque maximum par opération est limité à 10% du capital alloué, garantissant la protection de votre compte, même en cas de forte volatilité.
✅ Potentiel de Performance – Grâce à notre stratégie testée, il est possible d’atteindre jusqu’à 2% de rendement quotidien, selon les conditions du marché et la gestion du capital.
📈 Une stratégie professionnelle, pour des résultats concrets.
Recevez les signaux directement sur votre téléphone ou votre plateforme préférée, avec des instructions claires et précises : point d’entrée, stop loss, take profit.
💬 Contactez-nous dès maintenant pour commencer à recevoir les signaux et transformer l’or en opportunité.
🚀 Essayez dès aujourd’hui et découvrez la puissance d’un trading intelligent !
