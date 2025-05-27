- 자본
- 축소
트레이드:
1 077
이익 거래:
752 (69.82%)
손실 거래:
325 (30.18%)
최고의 거래:
408.12 EUR
최악의 거래:
-512.64 EUR
총 수익:
3 242.06 EUR (264 118 pips)
총 손실:
-3 934.90 EUR (273 859 pips)
연속 최대 이익:
16 (29.81 EUR)
연속 최대 이익:
408.12 EUR (1)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
80.65%
최대 입금량:
13.62%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
-0.55
롱(주식매수):
840 (77.99%)
숏(주식차입매도):
237 (22.01%)
수익 요인:
0.82
기대수익:
-0.64 EUR
평균 이익:
4.31 EUR
평균 손실:
-12.11 EUR
연속 최대 손실:
6 (-37.88 EUR)
연속 최대 손실:
-512.64 EUR (1)
월별 성장률:
-6.65%
연간 예측:
-80.63%
Algo 트레이딩:
20%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
998.88 EUR
최대한의:
1 264.76 EUR (46.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.01% (1 264.96 EUR)
자본금별:
23.04% (514.04 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|821
|EURGBP
|130
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|28
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-615
|EURGBP
|-86
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|-17
|EURUSD
|-75
|XAGUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-13K
|EURGBP
|-350
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2.9K
|EURUSD
|-369
|XAGUSD
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +408.12 EUR
최악의 거래: -513 EUR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +29.81 EUR
연속 최대 손실: -37.88 EUR
🎯 XAUUSD 인트라데이(당일 거래) 트레이딩 시그널 – 정확성, 안전성, 성과
세계에서 가장 유동적이고 변동성이 큰 시장 중 하나에 집중하는 신뢰할 수 있는 트레이딩 시그널을 찾고 계신가요?
저희의 XAUUSD(금) 전용 시그널 서비스는 매일의 기회를 포착하고자 하는 트레이더들을 위해 설계되었습니다. 명확한 전략과 철저한 리스크 관리를 기반으로 운영됩니다.
✅ 100% 인트라데이 거래 – 야간에 포지션을 유지하지 않습니다. 모든 거래는 당일에 개시되고 종료되어 시장 위험을 최소화합니다.
✅ 엄격한 리스크 관리 – 모든 거래에는 **고정된 손절매(Stop Loss)**가 설정되어 있습니다. 거래당 최대 손실은 할당된 자본의 10%를 초과하지 않으며, 높은 변동성 속에서도 계좌를 보호합니다.
✅ 수익 가능성 – 검증된 전략을 통해, 시장 상황과 자본 관리에 따라 일일 최대 2% 수익도 기대할 수 있습니다.
📈 진짜 결과를 위한 전문 전략.
모바일이나 선호하는 플랫폼으로 진입가, 손절가, 목표가 등 명확하고 구체적인 지침이 포함된 시그널을 실시간으로 받아보세요.
💬 지금 바로 문의하시고 금을 기회로 바꾸는 여정을 시작하세요.
🚀 오늘 경험해보세요. 스마트 트레이딩의 차이를 느끼실 수 있습니다!
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 150 USD
-21%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
34
20%
1 077
69%
81%
0.82
-0.64
EUR
EUR
35%
1:200