- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 077
盈利交易:
752 (69.82%)
亏损交易:
325 (30.18%)
最好交易:
408.12 EUR
最差交易:
-512.64 EUR
毛利:
3 242.06 EUR (264 118 pips)
毛利亏损:
-3 934.90 EUR (273 859 pips)
最大连续赢利:
16 (29.81 EUR)
最大连续盈利:
408.12 EUR (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
80.65%
最大入金加载:
13.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.55
长期交易:
840 (77.99%)
短期交易:
237 (22.01%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-0.64 EUR
平均利润:
4.31 EUR
平均损失:
-12.11 EUR
最大连续失误:
6 (-37.88 EUR)
最大连续亏损:
-512.64 EUR (1)
每月增长:
-6.65%
年度预测:
-80.63%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
998.88 EUR
最大值:
1 264.76 EUR (46.92%)
相对跌幅:
结余:
35.01% (1 264.96 EUR)
净值:
23.04% (514.04 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|821
|EURGBP
|130
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|28
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-615
|EURGBP
|-86
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|-17
|EURUSD
|-75
|XAGUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-13K
|EURGBP
|-350
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2.9K
|EURUSD
|-369
|XAGUSD
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +408.12 EUR
最差交易: -513 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +29.81 EUR
最大连续亏损: -37.88 EUR
🎯 XAUUSD（黄金）日内交易信号 – 精准、安全、高效回报
正在寻找一个专注于全球最活跃、最具波动性的市场的可靠交易信号？
我们为您提供的XAUUSD（黄金）专属信号服务，专为追求每日交易机会的交易者设计，采用清晰策略 + 严格风控。
✅ 纯日内交易（不隔夜） – 所有交易都在当天内开仓并平仓，避免隔夜风险，确保资金安全。
✅ 严格风险控制 – 每一笔交易都设置有明确止损，单笔最大风险不超过账户资金的10%，即使在市场剧烈波动时也能有效保护本金。
✅ 收益潜力巨大 – 经过实测的策略，在良好市场条件与合理资金管理下，日收益最高可达2%。
📈 专业策略，助力实现真实收益。
您将通过手机或您喜欢的平台接收实时信号，包含进场点、止损点与止盈点的清晰指令。
💬 立即联系我们，开始接收信号，把黄金变成您的财富机会！
🚀 今天就试试，感受智能交易的力量！
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
-21%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
34
20%
1 077
69%
81%
0.82
-0.64
EUR
EUR
35%
1:200