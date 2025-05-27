信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XauusdFunds
Riccardo Caputo

XauusdFunds

Riccardo Caputo
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 077
盈利交易:
752 (69.82%)
亏损交易:
325 (30.18%)
最好交易:
408.12 EUR
最差交易:
-512.64 EUR
毛利:
3 242.06 EUR (264 118 pips)
毛利亏损:
-3 934.90 EUR (273 859 pips)
最大连续赢利:
16 (29.81 EUR)
最大连续盈利:
408.12 EUR (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
80.65%
最大入金加载:
13.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.55
长期交易:
840 (77.99%)
短期交易:
237 (22.01%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-0.64 EUR
平均利润:
4.31 EUR
平均损失:
-12.11 EUR
最大连续失误:
6 (-37.88 EUR)
最大连续亏损:
-512.64 EUR (1)
每月增长:
-6.65%
年度预测:
-80.63%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
998.88 EUR
最大值:
1 264.76 EUR (46.92%)
相对跌幅:
结余:
35.01% (1 264.96 EUR)
净值:
23.04% (514.04 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 821
EURGBP 130
USDJPY 55
GBPUSD 42
EURUSD 28
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -615
EURGBP -86
USDJPY 4
GBPUSD -17
EURUSD -75
XAGUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -13K
EURGBP -350
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2.9K
EURUSD -369
XAGUSD 21
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +408.12 EUR
最差交易: -513 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +29.81 EUR
最大连续亏损: -37.88 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tradeview-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

🎯 XAUUSD（黄金）日内交易信号 – 精准、安全、高效回报

正在寻找一个专注于全球最活跃、最具波动性的市场的可靠交易信号
我们为您提供的XAUUSD（黄金）专属信号服务，专为追求每日交易机会的交易者设计，采用清晰策略 + 严格风控

纯日内交易（不隔夜） – 所有交易都在当天内开仓并平仓，避免隔夜风险，确保资金安全。

严格风险控制 – 每一笔交易都设置有明确止损，单笔最大风险不超过账户资金的10%，即使在市场剧烈波动时也能有效保护本金。

收益潜力巨大 – 经过实测的策略，在良好市场条件与合理资金管理下，日收益最高可达2%

📈 专业策略，助力实现真实收益。
您将通过手机或您喜欢的平台接收实时信号，包含进场点、止损点与止盈点的清晰指令。

💬 立即联系我们，开始接收信号，把黄金变成您的财富机会
🚀 今天就试试，感受智能交易的力量！


没有评论
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 16:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
