Riccardo Caputo

XauusdFunds

Riccardo Caputo
0 Bewertungen
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -21%
Tradeview-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 077
Gewinntrades:
752 (69.82%)
Verlusttrades:
325 (30.18%)
Bester Trade:
408.12 EUR
Schlechtester Trade:
-512.64 EUR
Bruttoprofit:
3 242.06 EUR (264 118 pips)
Bruttoverlust:
-3 934.90 EUR (273 859 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (29.81 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
408.12 EUR (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
80.65%
Max deposit load:
13.62%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.55
Long-Positionen:
840 (77.99%)
Short-Positionen:
237 (22.01%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.64 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.31 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-12.11 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-37.88 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-512.64 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
-6.65%
Jahresprognose:
-80.63%
Algo-Trading:
20%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
998.88 EUR
Maximaler:
1 264.76 EUR (46.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.01% (1 264.96 EUR)
Kapital:
23.04% (514.04 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 821
EURGBP 130
USDJPY 55
GBPUSD 42
EURUSD 28
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -615
EURGBP -86
USDJPY 4
GBPUSD -17
EURUSD -75
XAGUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -13K
EURGBP -350
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2.9K
EURUSD -369
XAGUSD 21
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +408.12 EUR
Schlechtester Trade: -513 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +29.81 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.88 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tradeview-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OQtima-Live
2.78 × 165
🎯 Intraday-Trading-Signal für XAUUSD – Präzision, Sicherheit und Performance

Du suchst ein zuverlässiges Trading-Signal, das sich auf einen der liquidesten und volatilsten Märkte der Welt konzentriert?
Unser exklusiver Service für XAUUSD (Gold) ist für Trader konzipiert, die tägliche Chancen mit einer klaren Strategie und strengem Risikomanagement nutzen möchten.

100 % Intraday-Trading – Keine offenen Positionen über Nacht. Alle Trades werden innerhalb eines Tages eröffnet und geschlossen, um das Marktrisiko zu minimieren.

Striktes Risikomanagement – Jeder Trade ist mit einem festen Stop-Loss abgesichert. Das maximale Risiko pro Trade beträgt höchstens 10 % des eingesetzten Kapitals, um dein Konto auch bei hoher Volatilität zu schützen.

Gewinnpotenzial – Mit unserer erprobten Strategie sind tägliche Gewinne von bis zu 2 % möglich – abhängig von den Marktbedingungen und einem disziplinierten Kapitalmanagement.

📈 Professionelle Strategie – für echte Ergebnisse.
Du erhältst die Signale direkt auf dein Smartphone oder deine bevorzugte Plattform – mit klaren und präzisen Anweisungen für Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit.

💬 Kontaktiere uns jetzt, um die Signale zu erhalten und Gold in Chancen zu verwandeln.
🚀 Teste es noch heute und erlebe den Unterschied von smartem Trading!


Keine Bewertungen
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 16:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
XauusdFunds
150 USD pro Monat
-21%
0
0
USD
2.1K
EUR
34
20%
1 077
69%
81%
0.82
-0.64
EUR
35%
1:200
Kopieren

