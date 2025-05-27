- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 077
利益トレード:
752 (69.82%)
損失トレード:
325 (30.18%)
ベストトレード:
408.12 EUR
最悪のトレード:
-512.64 EUR
総利益:
3 242.06 EUR (264 118 pips)
総損失:
-3 934.90 EUR (273 859 pips)
最大連続の勝ち:
16 (29.81 EUR)
最大連続利益:
408.12 EUR (1)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
80.65%
最大入金額:
13.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
840 (77.99%)
短いトレード:
237 (22.01%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-0.64 EUR
平均利益:
4.31 EUR
平均損失:
-12.11 EUR
最大連続の負け:
6 (-37.88 EUR)
最大連続損失:
-512.64 EUR (1)
月間成長:
-6.65%
年間予想:
-80.63%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
998.88 EUR
最大の:
1 264.76 EUR (46.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.01% (1 264.96 EUR)
エクイティによる:
23.04% (514.04 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|821
|EURGBP
|130
|USDJPY
|55
|GBPUSD
|42
|EURUSD
|28
|XAGUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-615
|EURGBP
|-86
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|-17
|EURUSD
|-75
|XAGUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-13K
|EURGBP
|-350
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|2.9K
|EURUSD
|-369
|XAGUSD
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +408.12 EUR
最悪のトレード: -513 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +29.81 EUR
最大連続損失: -37.88 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tradeview-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
🎯 XAUUSD（ゴールド）専用・デイトレードシグナル – 精度・安全性・パフォーマンス
世界で最も流動性が高く、ボラティリティの大きい市場のひとつに特化した、信頼性の高いトレーディングシグナルをお探しですか？
私たちのXAUUSD（ゴールド）専用シグナルサービスは、毎日のチャンスを確実に捉えたいトレーダーのために設計された、明確でリスク管理を徹底した戦略です。
✅ 100％デイトレード（当日取引） – ポジションは夜間に持ち越しません。すべての取引はその日のうちにエントリーとクローズを完了し、市場リスクを最小限に抑えます。
✅ 厳格なリスク管理 – すべてのシグナルには固定ストップロスが設定されています。1回の取引でのリスクは最大でも資金の10％までに制限されており、高いボラティリティ下でも資産を守ります。
✅ 利益の可能性 – テスト済みの戦略により、相場状況と資金管理によっては1日で最大2％の利益を狙うことができます。
📈 本物の結果を求める方へ、プロフェッショナルな戦略を。
スマートフォンやお好きなプラットフォームで、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットなど、明確で正確な指示をリアルタイムで受け取れます。
💬 今すぐお問い合わせいただき、ゴールドをチャンスに変える第一歩を踏み出しましょう。
🚀 今すぐ体験して、「スマートトレード」の違いを実感してください！
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
150 USD/月
-21%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
34
20%
1 077
69%
81%
0.82
-0.64
EUR
EUR
35%
1:200