シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XauusdFunds
Riccardo Caputo

XauusdFunds

Riccardo Caputo
レビュー0件
34週間
0 / 0 USD
月額  150  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -21%
Tradeview-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 077
利益トレード:
752 (69.82%)
損失トレード:
325 (30.18%)
ベストトレード:
408.12 EUR
最悪のトレード:
-512.64 EUR
総利益:
3 242.06 EUR (264 118 pips)
総損失:
-3 934.90 EUR (273 859 pips)
最大連続の勝ち:
16 (29.81 EUR)
最大連続利益:
408.12 EUR (1)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
80.65%
最大入金額:
13.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
840 (77.99%)
短いトレード:
237 (22.01%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-0.64 EUR
平均利益:
4.31 EUR
平均損失:
-12.11 EUR
最大連続の負け:
6 (-37.88 EUR)
最大連続損失:
-512.64 EUR (1)
月間成長:
-6.65%
年間予想:
-80.63%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
998.88 EUR
最大の:
1 264.76 EUR (46.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.01% (1 264.96 EUR)
エクイティによる:
23.04% (514.04 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 821
EURGBP 130
USDJPY 55
GBPUSD 42
EURUSD 28
XAGUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -615
EURGBP -86
USDJPY 4
GBPUSD -17
EURUSD -75
XAGUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -13K
EURGBP -350
USDJPY 1.6K
GBPUSD 2.9K
EURUSD -369
XAGUSD 21
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +408.12 EUR
最悪のトレード: -513 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +29.81 EUR
最大連続損失: -37.88 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tradeview-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OQtima-Live
2.78 × 165
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

🎯 XAUUSD（ゴールド）専用・デイトレードシグナル – 精度・安全性・パフォーマンス

世界で最も流動性が高く、ボラティリティの大きい市場のひとつに特化した、信頼性の高いトレーディングシグナルをお探しですか？
私たちのXAUUSD（ゴールド）専用シグナルサービスは、毎日のチャンスを確実に捉えたいトレーダーのために設計された、明確でリスク管理を徹底した戦略です。

100％デイトレード（当日取引） – ポジションは夜間に持ち越しません。すべての取引はその日のうちにエントリーとクローズを完了し、市場リスクを最小限に抑えます。

厳格なリスク管理 – すべてのシグナルには固定ストップロスが設定されています。1回の取引でのリスクは最大でも資金の10％までに制限されており、高いボラティリティ下でも資産を守ります。

利益の可能性 – テスト済みの戦略により、相場状況と資金管理によっては1日で最大2％の利益を狙うことができます。

📈 本物の結果を求める方へ、プロフェッショナルな戦略を。
スマートフォンやお好きなプラットフォームで、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットなど、明確で正確な指示をリアルタイムで受け取れます。

💬 今すぐお問い合わせいただき、ゴールドをチャンスに変える第一歩を踏み出しましょう。
🚀 今すぐ体験して、「スマートトレード」の違いを実感してください！


レビューなし
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 15:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 16:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
XauusdFunds
150 USD/月
-21%
0
0
USD
2.1K
EUR
34
20%
1 077
69%
81%
0.82
-0.64
EUR
35%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください