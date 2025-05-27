- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|645
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|5
|USDJPY
|1
|XAGUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-154
|GBPUSD
|26
|EURUSD
|4
|USDJPY
|-3
|XAGUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6K
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|-178
|USDJPY
|-435
|XAGUSD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
🎯 Segnale di Trading Intraday su XAUUSD – Precisione, Sicurezza, Performance
Stai cercando un segnale di trading affidabile e focalizzato su uno dei mercati più liquidi e volatili al mondo?
Il nostro servizio esclusivo su XAUUSD (oro) è pensato per trader che cercano opportunità giornaliere con una strategia chiara e controllata.
✅ Operatività Intraday – Nessuna posizione lasciata aperta durante la notte. Tutte le operazioni vengono aperte e chiuse entro la giornata, per ridurre al minimo l’esposizione ai rischi di mercato.
✅ Gestione del Rischio Rigorosa – Ogni segnale è accompagnato da uno stop loss fisso e calcolato. Il rischio massimo per singola operazione non supera il 10% del capitale allocato, per proteggere il tuo account anche nei momenti più volatili.
✅ Potenziale di Profitto – Con il nostro approccio testato, è possibile raggiungere performance fino al 2% al giorno, in base alle condizioni di mercato e alla corretta gestione del capitale.
📈 Strategia professionale, pensata per chi vuole risultati concreti.
Ricevi i segnali direttamente sul tuo smartphone o piattaforma preferita, con istruzioni chiare e precise su ingresso, stop loss e target.
💬 Contattaci ora per iniziare a ricevere i segnali e trasformare l’oro in opportunità.
🚀 Provalo oggi stesso e scopri la differenza di un trading consapevole!
USD
EUR
EUR