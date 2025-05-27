SegnaliSezioni
Riccardo Caputo

XauusdFunds

Riccardo Caputo
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
Tradeview-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
687
Profit Trade:
503 (73.21%)
Loss Trade:
184 (26.78%)
Best Trade:
55.63 EUR
Worst Trade:
-120.81 EUR
Profitto lordo:
1 344.06 EUR (141 390 pips)
Perdita lorda:
-1 455.32 EUR (145 253 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (29.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
113.05 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
66.38%
Massimo carico di deposito:
6.04%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
605 (88.06%)
Short Trade:
82 (11.94%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.16 EUR
Profitto medio:
2.67 EUR
Perdita media:
-7.91 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-37.88 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-292.62 EUR (5)
Crescita mensile:
2.19%
Previsione annuale:
26.62%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
248.44 EUR
Massimale:
514.32 EUR (19.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.64% (514.42 EUR)
Per equità:
9.71% (342.06 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 645
GBPUSD 35
EURUSD 5
USDJPY 1
XAGUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -154
GBPUSD 26
EURUSD 4
USDJPY -3
XAGUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6K
GBPUSD 2.8K
EURUSD -178
USDJPY -435
XAGUSD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55.63 EUR
Worst Trade: -121 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +29.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -37.88 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🎯 Segnale di Trading Intraday su XAUUSD – Precisione, Sicurezza, Performance

Stai cercando un segnale di trading affidabile e focalizzato su uno dei mercati più liquidi e volatili al mondo?
Il nostro servizio esclusivo su XAUUSD (oro) è pensato per trader che cercano opportunità giornaliere con una strategia chiara e controllata.

Operatività Intraday – Nessuna posizione lasciata aperta durante la notte. Tutte le operazioni vengono aperte e chiuse entro la giornata, per ridurre al minimo l’esposizione ai rischi di mercato.

Gestione del Rischio Rigorosa – Ogni segnale è accompagnato da uno stop loss fisso e calcolato. Il rischio massimo per singola operazione non supera il 10% del capitale allocato, per proteggere il tuo account anche nei momenti più volatili.

Potenziale di Profitto – Con il nostro approccio testato, è possibile raggiungere performance fino al 2% al giorno, in base alle condizioni di mercato e alla corretta gestione del capitale.

📈 Strategia professionale, pensata per chi vuole risultati concreti.
Ricevi i segnali direttamente sul tuo smartphone o piattaforma preferita, con istruzioni chiare e precise su ingresso, stop loss e target.

💬 Contattaci ora per iniziare a ricevere i segnali e trasformare l’oro in opportunità.
🚀 Provalo oggi stesso e scopri la differenza di un trading consapevole!


Non ci sono recensioni
2025.09.11 08:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 00:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 16:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 17:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.03 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 10:52
Share of trading days is too low
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 09:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 09:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 09:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 08:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 08:46
Share of days for 80% of trades is too low
