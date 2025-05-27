Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5 0.00 × 24 XMGlobal-Real 18 0.29 × 170 XMGlobal-Real 21 0.31 × 55 BlackBullMarkets-Live 0.33 × 18 XMGlobal-Real 26 0.37 × 30 XMGlobal-Real 27 0.44 × 285 DooFintech-Live 5 0.47 × 155 ForexTimeFXTM-ECN 0.55 × 11 XMGlobal-Real 8 0.71 × 108 BDSwissGlobal-Real05 2.47 × 15 Valutrades-Real 2.70 × 10 FBSInc-Real-11 3.16 × 31