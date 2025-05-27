- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
38 (92.68%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (7.32%)
En iyi işlem:
104.17 USD
En kötü işlem:
-43.81 USD
Brüt kâr:
572.51 USD (57 233 pips)
Brüt zarar:
-49.79 USD (4 972 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (273.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
273.26 USD (17)
Sharpe oranı:
0.62
Alım-satım etkinliği:
75.93%
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
10.56
Alış işlemleri:
18 (43.90%)
Satış işlemleri:
23 (56.10%)
Kâr faktörü:
11.50
Beklenen getiri:
12.75 USD
Ortalama kâr:
15.07 USD
Ortalama zarar:
-16.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-49.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.52 USD (2)
Aylık büyüme:
2.93%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
49.52 USD (0.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.75% (49.52 USD)
Varlığa göre:
9.13% (622.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|39
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|521
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|52K
|USDCHF
|-21
|GBPUSD
|165
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.17 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +273.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.29 × 170
|
XMGlobal-Real 21
|0.31 × 55
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 27
|0.44 × 285
|
DooFintech-Live 5
|0.47 × 155
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD
Low Risk Medium Return
Gold Trade Only
Semi Swing Trade
Target Profit 300 - 1,000 USD /Month
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
8%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
18
63%
41
92%
76%
11.49
12.75
USD
USD
9%
1:500