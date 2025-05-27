SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CT STI 10 Percent Club
Yelena Claudia

CT STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 12%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
46 (90.19%)
Verlusttrades:
5 (9.80%)
Bester Trade:
104.17 USD
Schlechtester Trade:
-43.81 USD
Bruttoprofit:
817.93 USD (81 773 pips)
Bruttoverlust:
-61.87 USD (6 179 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (382.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
382.66 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
85.96%
Max deposit load:
0.44%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
15.27
Long-Positionen:
27 (52.94%)
Short-Positionen:
24 (47.06%)
Profit-Faktor:
13.22
Mathematische Gewinnerwartung:
14.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-49.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.52 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.52%
Jahresprognose:
18.40%
Algo-Trading:
54%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
49.52 USD (0.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.75% (49.52 USD)
Kapital:
19.66% (1 353.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 49
USDCHF 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 755
USDCHF 0
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 75K
USDCHF -21
GBPUSD 165
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.17 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +382.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EGlobal-Cent5
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.29 × 170
XMGlobal-Real 21
0.31 × 55
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 27
0.44 × 285
DooFintech-Live 5
0.47 × 155
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD

Low Risk Medium Return

Gold Trade Only

Semi Swing Trade

Target Profit 300 - 1,000 USD /Month

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CT STI 10 Percent Club
100 USD pro Monat
12%
0
0
USD
7.1K
USD
32
54%
51
90%
86%
13.22
14.82
USD
20%
1:500
Kopieren

