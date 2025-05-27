- Wachstum
Trades insgesamt:
51
Gewinntrades:
46 (90.19%)
Verlusttrades:
5 (9.80%)
Bester Trade:
104.17 USD
Schlechtester Trade:
-43.81 USD
Bruttoprofit:
817.93 USD (81 773 pips)
Bruttoverlust:
-61.87 USD (6 179 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (382.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
382.66 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.69
Trading-Aktivität:
85.96%
Max deposit load:
0.44%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
15.27
Long-Positionen:
27 (52.94%)
Short-Positionen:
24 (47.06%)
Profit-Faktor:
13.22
Mathematische Gewinnerwartung:
14.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-49.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.52 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.52%
Jahresprognose:
18.40%
Algo-Trading:
54%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
49.52 USD (0.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.75% (49.52 USD)
Kapital:
19.66% (1 353.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|49
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|755
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|75K
|USDCHF
|-21
|GBPUSD
|165
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Bester Trade: +104.17 USD
Schlechtester Trade: -44 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +382.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.52 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.29 × 170
|
XMGlobal-Real 21
|0.31 × 55
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 27
|0.44 × 285
|
DooFintech-Live 5
|0.47 × 155
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD
Low Risk Medium Return
Gold Trade Only
Semi Swing Trade
Target Profit 300 - 1,000 USD /Month
Keine Bewertungen
