トレード:
51
利益トレード:
46 (90.19%)
損失トレード:
5 (9.80%)
ベストトレード:
104.17 USD
最悪のトレード:
-43.81 USD
総利益:
817.93 USD (81 773 pips)
総損失:
-61.87 USD (6 179 pips)
最大連続の勝ち:
19 (382.66 USD)
最大連続利益:
382.66 USD (19)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
85.96%
最大入金額:
0.44%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
15.27
長いトレード:
27 (52.94%)
短いトレード:
24 (47.06%)
プロフィットファクター:
13.22
期待されたペイオフ:
14.82 USD
平均利益:
17.78 USD
平均損失:
-12.37 USD
最大連続の負け:
2 (-49.52 USD)
最大連続損失:
-49.52 USD (2)
月間成長:
1.52%
年間予想:
18.40%
アルゴリズム取引:
54%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
49.52 USD (0.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.75% (49.52 USD)
エクイティによる:
19.66% (1 353.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|49
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|755
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|75K
|USDCHF
|-21
|GBPUSD
|165
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.17 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +382.66 USD
最大連続損失: -49.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.29 × 170
|
XMGlobal-Real 21
|0.31 × 55
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 27
|0.44 × 285
|
DooFintech-Live 5
|0.47 × 155
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD
Low Risk Medium Return
Gold Trade Only
Semi Swing Trade
Target Profit 300 - 1,000 USD /Month
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
12%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
32
54%
51
90%
86%
13.22
14.82
USD
USD
20%
1:500