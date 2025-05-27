シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / CT STI 10 Percent Club
Yelena Claudia

CT STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 12%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
46 (90.19%)
損失トレード:
5 (9.80%)
ベストトレード:
104.17 USD
最悪のトレード:
-43.81 USD
総利益:
817.93 USD (81 773 pips)
総損失:
-61.87 USD (6 179 pips)
最大連続の勝ち:
19 (382.66 USD)
最大連続利益:
382.66 USD (19)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
85.96%
最大入金額:
0.44%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
15.27
長いトレード:
27 (52.94%)
短いトレード:
24 (47.06%)
プロフィットファクター:
13.22
期待されたペイオフ:
14.82 USD
平均利益:
17.78 USD
平均損失:
-12.37 USD
最大連続の負け:
2 (-49.52 USD)
最大連続損失:
-49.52 USD (2)
月間成長:
1.52%
年間予想:
18.40%
アルゴリズム取引:
54%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
49.52 USD (0.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.75% (49.52 USD)
エクイティによる:
19.66% (1 353.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 49
USDCHF 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 755
USDCHF 0
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 75K
USDCHF -21
GBPUSD 165
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +104.17 USD
最悪のトレード: -44 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +382.66 USD
最大連続損失: -49.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EGlobal-Cent5
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.29 × 170
XMGlobal-Real 21
0.31 × 55
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 27
0.44 × 285
DooFintech-Live 5
0.47 × 155
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD

Low Risk Medium Return

Gold Trade Only

Semi Swing Trade

Target Profit 300 - 1,000 USD /Month

2025.12.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 07:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
