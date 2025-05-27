- 자본
- 축소
트레이드:
54
이익 거래:
47 (87.03%)
손실 거래:
7 (12.96%)
최고의 거래:
104.17 USD
최악의 거래:
-43.81 USD
총 수익:
856.70 USD (85 649 pips)
총 손실:
-73.40 USD (7 330 pips)
연속 최대 이익:
19 (382.66 USD)
연속 최대 이익:
382.66 USD (19)
샤프 비율:
0.67
거래 활동:
85.96%
최대 입금량:
0.46%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
15.82
롱(주식매수):
30 (55.56%)
숏(주식차입매도):
24 (44.44%)
수익 요인:
11.67
기대수익:
14.51 USD
평균 이익:
18.23 USD
평균 손실:
-10.49 USD
연속 최대 손실:
2 (-49.52 USD)
연속 최대 손실:
-49.52 USD (2)
월별 성장률:
1.91%
연간 예측:
23.16%
Algo 트레이딩:
51%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
49.52 USD (0.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.75% (49.52 USD)
자본금별:
19.66% (1 353.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|52
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|782
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|78K
|USDCHF
|-21
|GBPUSD
|165
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +104.17 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +382.66 USD
연속 최대 손실: -49.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.29 × 170
|
XMGlobal-Real 21
|0.31 × 55
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 27
|0.44 × 285
|
DooFintech-Live 5
|0.47 × 155
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD
Low Risk Medium Return
Gold Trade Only
Semi Swing Trade
Target Profit 300 - 1,000 USD /Month
리뷰 없음
