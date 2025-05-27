시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / CT STI 10 Percent Club
Yelena Claudia

CT STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 12%
XMGlobal-Real 8
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
54
이익 거래:
47 (87.03%)
손실 거래:
7 (12.96%)
최고의 거래:
104.17 USD
최악의 거래:
-43.81 USD
총 수익:
856.70 USD (85 649 pips)
총 손실:
-73.40 USD (7 330 pips)
연속 최대 이익:
19 (382.66 USD)
연속 최대 이익:
382.66 USD (19)
샤프 비율:
0.67
거래 활동:
85.96%
최대 입금량:
0.46%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
15.82
롱(주식매수):
30 (55.56%)
숏(주식차입매도):
24 (44.44%)
수익 요인:
11.67
기대수익:
14.51 USD
평균 이익:
18.23 USD
평균 손실:
-10.49 USD
연속 최대 손실:
2 (-49.52 USD)
연속 최대 손실:
-49.52 USD (2)
월별 성장률:
1.91%
연간 예측:
23.16%
Algo 트레이딩:
51%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
49.52 USD (0.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.75% (49.52 USD)
자본금별:
19.66% (1 353.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 52
USDCHF 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 782
USDCHF 0
GBPUSD 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 78K
USDCHF -21
GBPUSD 165
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +104.17 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +382.66 USD
연속 최대 손실: -49.52 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EGlobal-Cent5
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.29 × 170
XMGlobal-Real 21
0.31 × 55
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 27
0.44 × 285
DooFintech-Live 5
0.47 × 155
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Minimun Equity 5,000 USD

Low Risk Medium Return

Gold Trade Only

Semi Swing Trade

Target Profit 300 - 1,000 USD /Month

리뷰 없음
2025.12.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 07:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
CT STI 10 Percent Club
월별 100 USD
12%
0
0
USD
7.1K
USD
33
51%
54
87%
86%
11.67
14.51
USD
20%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.