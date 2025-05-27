信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CT STI 10 Percent Club
Yelena Claudia

CT STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 11%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
50
盈利交易:
45 (90.00%)
亏损交易:
5 (10.00%)
最好交易:
104.17 USD
最差交易:
-43.81 USD
毛利:
767.42 USD (76 722 pips)
毛利亏损:
-61.87 USD (6 179 pips)
最大连续赢利:
19 (382.66 USD)
最大连续盈利:
382.66 USD (19)
夏普比率:
0.67
交易活动:
85.96%
最大入金加载:
0.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 天
采收率:
14.25
长期交易:
26 (52.00%)
短期交易:
24 (48.00%)
利润因子:
12.40
预期回报:
14.11 USD
平均利润:
17.05 USD
平均损失:
-12.37 USD
最大连续失误:
2 (-49.52 USD)
最大连续亏损:
-49.52 USD (2)
每月增长:
0.68%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
49.52 USD (0.75%)
相对跌幅:
结余:
0.75% (49.52 USD)
净值:
19.66% (1 353.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 48
USDCHF 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 704
USDCHF 0
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 70K
USDCHF -21
GBPUSD 165
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +104.17 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +382.66 USD
最大连续亏损: -49.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EGlobal-Cent5
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.29 × 170
XMGlobal-Real 21
0.31 × 55
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 27
0.44 × 285
DooFintech-Live 5
0.47 × 155
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD

Low Risk Medium Return

Gold Trade Only

Semi Swing Trade

Target Profit 300 - 1,000 USD /Month

没有评论
