- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
45 (90.00%)
亏损交易:
5 (10.00%)
最好交易:
104.17 USD
最差交易:
-43.81 USD
毛利:
767.42 USD (76 722 pips)
毛利亏损:
-61.87 USD (6 179 pips)
最大连续赢利:
19 (382.66 USD)
最大连续盈利:
382.66 USD (19)
夏普比率:
0.67
交易活动:
85.96%
最大入金加载:
0.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
5 天
采收率:
14.25
长期交易:
26 (52.00%)
短期交易:
24 (48.00%)
利润因子:
12.40
预期回报:
14.11 USD
平均利润:
17.05 USD
平均损失:
-12.37 USD
最大连续失误:
2 (-49.52 USD)
最大连续亏损:
-49.52 USD (2)
每月增长:
0.68%
算法交易:
56%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
49.52 USD (0.75%)
相对跌幅:
结余:
0.75% (49.52 USD)
净值:
19.66% (1 353.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|48
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|704
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|70K
|USDCHF
|-21
|GBPUSD
|165
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.17 USD
最差交易: -44 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +382.66 USD
最大连续亏损: -49.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.29 × 170
|
XMGlobal-Real 21
|0.31 × 55
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 27
|0.44 × 285
|
DooFintech-Live 5
|0.47 × 155
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD
Low Risk Medium Return
Gold Trade Only
Semi Swing Trade
Target Profit 300 - 1,000 USD /Month
