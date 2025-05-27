SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CT STI 10 Percent Club
Yelena Claudia

CT STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 12%
XMGlobal-Real 8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
46 (90.19%)
Transacciones Irrentables:
5 (9.80%)
Mejor transacción:
104.17 USD
Peor transacción:
-43.81 USD
Beneficio Bruto:
817.93 USD (81 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-61.87 USD (6 179 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (382.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
382.66 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
85.96%
Carga máxima del depósito:
0.44%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
15.27
Transacciones Largas:
27 (52.94%)
Transacciones Cortas:
24 (47.06%)
Factor de Beneficio:
13.22
Beneficio Esperado:
14.82 USD
Beneficio medio:
17.78 USD
Pérdidas medias:
-12.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-49.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.52 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.52%
Pronóstico anual:
18.40%
Trading algorítmico:
54%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
49.52 USD (0.75%)
Reducción relativa:
De balance:
0.75% (49.52 USD)
De fondos:
19.66% (1 353.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 49
USDCHF 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 755
USDCHF 0
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 75K
USDCHF -21
GBPUSD 165
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.17 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +382.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.52 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EGlobal-Cent5
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.29 × 170
XMGlobal-Real 21
0.31 × 55
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 27
0.44 × 285
DooFintech-Live 5
0.47 × 155
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Minimun Equity 5,000 USD

Low Risk Medium Return

Gold Trade Only

Semi Swing Trade

Target Profit 300 - 1,000 USD /Month

No hay comentarios
2025.12.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 07:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CT STI 10 Percent Club
100 USD al mes
12%
0
0
USD
7.1K
USD
32
54%
51
90%
86%
13.22
14.82
USD
20%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.