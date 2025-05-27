- Incremento
Total de Trades:
51
Transacciones Rentables:
46 (90.19%)
Transacciones Irrentables:
5 (9.80%)
Mejor transacción:
104.17 USD
Peor transacción:
-43.81 USD
Beneficio Bruto:
817.93 USD (81 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-61.87 USD (6 179 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (382.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
382.66 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.69
Actividad comercial:
85.96%
Carga máxima del depósito:
0.44%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
15.27
Transacciones Largas:
27 (52.94%)
Transacciones Cortas:
24 (47.06%)
Factor de Beneficio:
13.22
Beneficio Esperado:
14.82 USD
Beneficio medio:
17.78 USD
Pérdidas medias:
-12.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-49.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.52 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.52%
Pronóstico anual:
18.40%
Trading algorítmico:
54%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
49.52 USD (0.75%)
Reducción relativa:
De balance:
0.75% (49.52 USD)
De fondos:
19.66% (1 353.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|49
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|755
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|75K
|USDCHF
|-21
|GBPUSD
|165
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +104.17 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +382.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.29 × 170
|
XMGlobal-Real 21
|0.31 × 55
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 27
|0.44 × 285
|
DooFintech-Live 5
|0.47 × 155
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD
Low Risk Medium Return
Gold Trade Only
Semi Swing Trade
Target Profit 300 - 1,000 USD /Month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
12%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
32
54%
51
90%
86%
13.22
14.82
USD
USD
20%
1:500