- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
45 (90.00%)
Убыточных трейдов:
5 (10.00%)
Лучший трейд:
104.17 USD
Худший трейд:
-43.81 USD
Общая прибыль:
767.42 USD (76 722 pips)
Общий убыток:
-61.87 USD (6 179 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (382.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
382.66 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
85.96%
Макс. загрузка депозита:
0.44%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
14.25
Длинных трейдов:
26 (52.00%)
Коротких трейдов:
24 (48.00%)
Профит фактор:
12.40
Мат. ожидание:
14.11 USD
Средняя прибыль:
17.05 USD
Средний убыток:
-12.37 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-49.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.52 USD (2)
Прирост в месяц:
0.68%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.52 USD (0.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (49.52 USD)
По эквити:
19.66% (1 353.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|48
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|704
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|70K
|USDCHF
|-21
|GBPUSD
|165
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.17 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +382.66 USD
Макс. убыток в серии: -49.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.29 × 170
|
XMGlobal-Real 21
|0.31 × 55
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 27
|0.44 × 285
|
DooFintech-Live 5
|0.47 × 155
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD
Low Risk Medium Return
Gold Trade Only
Semi Swing Trade
Target Profit 300 - 1,000 USD /Month
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
11%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
30
56%
50
90%
86%
12.40
14.11
USD
USD
20%
1:500