Yelena Claudia

CT STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 11%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
45 (90.00%)
Убыточных трейдов:
5 (10.00%)
Лучший трейд:
104.17 USD
Худший трейд:
-43.81 USD
Общая прибыль:
767.42 USD (76 722 pips)
Общий убыток:
-61.87 USD (6 179 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (382.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
382.66 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
85.96%
Макс. загрузка депозита:
0.44%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
14.25
Длинных трейдов:
26 (52.00%)
Коротких трейдов:
24 (48.00%)
Профит фактор:
12.40
Мат. ожидание:
14.11 USD
Средняя прибыль:
17.05 USD
Средний убыток:
-12.37 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-49.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.52 USD (2)
Прирост в месяц:
0.68%
Алготрейдинг:
56%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
49.52 USD (0.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (49.52 USD)
По эквити:
19.66% (1 353.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 48
USDCHF 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 704
USDCHF 0
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 70K
USDCHF -21
GBPUSD 165
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.17 USD
Худший трейд: -44 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +382.66 USD
Макс. убыток в серии: -49.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EGlobal-Cent5
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.29 × 170
XMGlobal-Real 21
0.31 × 55
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 27
0.44 × 285
DooFintech-Live 5
0.47 × 155
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD

Low Risk Medium Return

Gold Trade Only

Semi Swing Trade

Target Profit 300 - 1,000 USD /Month

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 07:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
