Yelena Claudia

CT STI 10 Percent Club

Yelena Claudia
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 12%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
51
Negociações com lucro:
46 (90.19%)
Negociações com perda:
5 (9.80%)
Melhor negociação:
104.17 USD
Pior negociação:
-43.81 USD
Lucro bruto:
817.93 USD (81 773 pips)
Perda bruta:
-61.87 USD (6 179 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (382.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
382.66 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
85.96%
Depósito máximo carregado:
0.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
15.27
Negociações longas:
27 (52.94%)
Negociações curtas:
24 (47.06%)
Fator de lucro:
13.22
Valor esperado:
14.82 USD
Lucro médio:
17.78 USD
Perda média:
-12.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-49.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.52 USD (2)
Crescimento mensal:
1.52%
Previsão anual:
18.40%
Algotrading:
54%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
49.52 USD (0.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.75% (49.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.66% (1 353.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 49
USDCHF 1
GBPUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 755
USDCHF 0
GBPUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 75K
USDCHF -21
GBPUSD 165
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.17 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +382.66 USD
Máxima perda consecutiva: -49.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EGlobal-Cent5
0.00 × 24
XMGlobal-Real 18
0.29 × 170
XMGlobal-Real 21
0.31 × 55
BlackBullMarkets-Live
0.33 × 18
XMGlobal-Real 26
0.37 × 30
XMGlobal-Real 27
0.44 × 285
DooFintech-Live 5
0.47 × 155
ForexTimeFXTM-ECN
0.55 × 11
XMGlobal-Real 8
0.71 × 108
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
2.70 × 10
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD

Low Risk Medium Return

Gold Trade Only

Semi Swing Trade

Target Profit 300 - 1,000 USD /Month

Sem comentários
2025.12.24 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 06:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.08 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 14:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 10:22
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 07:26
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.27 07:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
