Negociações:
51
Negociações com lucro:
46 (90.19%)
Negociações com perda:
5 (9.80%)
Melhor negociação:
104.17 USD
Pior negociação:
-43.81 USD
Lucro bruto:
817.93 USD (81 773 pips)
Perda bruta:
-61.87 USD (6 179 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (382.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
382.66 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
85.96%
Depósito máximo carregado:
0.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
15.27
Negociações longas:
27 (52.94%)
Negociações curtas:
24 (47.06%)
Fator de lucro:
13.22
Valor esperado:
14.82 USD
Lucro médio:
17.78 USD
Perda média:
-12.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-49.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.52 USD (2)
Crescimento mensal:
1.52%
Previsão anual:
18.40%
Algotrading:
54%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
49.52 USD (0.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.75% (49.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.66% (1 353.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|49
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|755
|USDCHF
|0
|GBPUSD
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|75K
|USDCHF
|-21
|GBPUSD
|165
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.17 USD
Pior negociação: -44 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +382.66 USD
Máxima perda consecutiva: -49.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 24
|
XMGlobal-Real 18
|0.29 × 170
|
XMGlobal-Real 21
|0.31 × 55
|
BlackBullMarkets-Live
|0.33 × 18
|
XMGlobal-Real 26
|0.37 × 30
|
XMGlobal-Real 27
|0.44 × 285
|
DooFintech-Live 5
|0.47 × 155
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.55 × 11
|
XMGlobal-Real 8
|0.71 × 108
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|2.70 × 10
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
Minimun Equity 5,000 USD
Low Risk Medium Return
Gold Trade Only
Semi Swing Trade
Target Profit 300 - 1,000 USD /Month
