SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HILL KSKD_8YR VT417
Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
VTMarkets-Live 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 063
Kârla kapanan işlemler:
859 (80.80%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (19.19%)
En iyi işlem:
218.99 USD
En kötü işlem:
-75.49 USD
Brüt kâr:
4 103.06 USD (190 889 pips)
Brüt zarar:
-1 670.36 USD (126 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (48.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
271.24 USD (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.35
Alış işlemleri:
568 (53.43%)
Satış işlemleri:
495 (46.57%)
Kâr faktörü:
2.46
Beklenen getiri:
2.29 USD
Ortalama kâr:
4.78 USD
Ortalama zarar:
-8.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-284.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-284.51 USD (5)
Aylık büyüme:
2.11%
Yıllık tahmin:
25.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
331.04 USD (1.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.57% (331.04 USD)
Varlığa göre:
10.00% (2 014.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD-VIP 322
EURJPY-VIP 263
USDCNH-VIP 188
AUDCAD-VIP 75
AUDUSD-VIP 70
NZDCAD-VIP 40
AUDCHF-VIP 35
USDCHF-VIP 27
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 9
AUDNZD-VIP 8
CADCHF-VIP 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD-VIP 317
EURJPY-VIP 336
USDCNH-VIP 40
AUDCAD-VIP 252
AUDUSD-VIP 559
NZDCAD-VIP 164
AUDCHF-VIP 163
USDCHF-VIP 344
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 57
AUDNZD-VIP 17
CADCHF-VIP 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD-VIP 584
EURJPY-VIP 9.2K
USDCNH-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 7.7K
AUDUSD-VIP 18K
NZDCAD-VIP 7.5K
AUDCHF-VIP 7.6K
USDCHF-VIP 8.2K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 2.6K
AUDNZD-VIP 2K
CADCHF-VIP 2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +218.99 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +48.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -284.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 20:04
Share of trading days is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HILL KSKD_8YR VT417
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
20K
USD
18
100%
1 063
80%
100%
2.45
2.29
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.