Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 719
盈利交易:
1 389 (80.80%)
亏损交易:
330 (19.20%)
最好交易:
218.99 USD
最差交易:
-75.49 USD
毛利:
7 218.70 USD (318 223 pips)
毛利亏损:
-2 715.08 USD (195 518 pips)
最大连续赢利:
23 (48.02 USD)
最大连续盈利:
271.24 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.26%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
4 天
采收率:
13.60
长期交易:
905 (52.65%)
短期交易:
814 (47.35%)
利润因子:
2.66
预期回报:
2.62 USD
平均利润:
5.20 USD
平均损失:
-8.23 USD
最大连续失误:
5 (-284.51 USD)
最大连续亏损:
-284.51 USD (5)
每月增长:
2.63%
年度预测:
31.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
331.04 USD (1.47%)
相对跌幅:
结余:
1.47% (331.04 USD)
净值:
18.31% (3 755.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD-VIP 552
EURJPY-VIP 430
USDCNH-VIP 259
AUDCAD-VIP 139
AUDUSD-VIP 102
AUDCHF-VIP 69
NZDCAD-VIP 65
USDCHF-VIP 42
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
AUDNZD-VIP 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD-VIP 710
EURJPY-VIP 699
USDCNH-VIP 49
AUDCAD-VIP 490
AUDUSD-VIP 827
AUDCHF-VIP 373
NZDCAD-VIP 289
USDCHF-VIP 510
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 139
CADCHF-VIP 242
AUDNZD-VIP 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 19K
USDCNH-VIP 3.3K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 15K
NZDCAD-VIP 11K
USDCHF-VIP 13K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 5.1K
CADCHF-VIP 1.6K
AUDNZD-VIP 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +218.99 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +48.02 USD
最大连续亏损: -284.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 20:04
Share of trading days is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
