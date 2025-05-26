- 成长
交易:
1 719
盈利交易:
1 389 (80.80%)
亏损交易:
330 (19.20%)
最好交易:
218.99 USD
最差交易:
-75.49 USD
毛利:
7 218.70 USD (318 223 pips)
毛利亏损:
-2 715.08 USD (195 518 pips)
最大连续赢利:
23 (48.02 USD)
最大连续盈利:
271.24 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.26%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
4 天
采收率:
13.60
长期交易:
905 (52.65%)
短期交易:
814 (47.35%)
利润因子:
2.66
预期回报:
2.62 USD
平均利润:
5.20 USD
平均损失:
-8.23 USD
最大连续失误:
5 (-284.51 USD)
最大连续亏损:
-284.51 USD (5)
每月增长:
2.63%
年度预测:
31.95%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
331.04 USD (1.47%)
相对跌幅:
结余:
1.47% (331.04 USD)
净值:
18.31% (3 755.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|552
|EURJPY-VIP
|430
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|139
|AUDUSD-VIP
|102
|AUDCHF-VIP
|69
|NZDCAD-VIP
|65
|USDCHF-VIP
|42
|EURUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|15
|AUDNZD-VIP
|8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|710
|EURJPY-VIP
|699
|USDCNH-VIP
|49
|AUDCAD-VIP
|490
|AUDUSD-VIP
|827
|AUDCHF-VIP
|373
|NZDCAD-VIP
|289
|USDCHF-VIP
|510
|EURUSD-VIP
|158
|EURCHF-VIP
|139
|CADCHF-VIP
|242
|AUDNZD-VIP
|17
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|19K
|USDCNH-VIP
|3.3K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURUSD-VIP
|192
|EURCHF-VIP
|5.1K
|CADCHF-VIP
|1.6K
|AUDNZD-VIP
|2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
