- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 723
Negociações com lucro:
1 392 (80.78%)
Negociações com perda:
331 (19.21%)
Melhor negociação:
218.99 USD
Pior negociação:
-75.49 USD
Lucro bruto:
7 231.42 USD (318 977 pips)
Perda bruta:
-2 722.89 USD (196 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (48.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
271.24 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
13.62
Negociações longas:
906 (52.58%)
Negociações curtas:
817 (47.42%)
Fator de lucro:
2.66
Valor esperado:
2.62 USD
Lucro médio:
5.19 USD
Perda média:
-8.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-284.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-284.51 USD (5)
Crescimento mensal:
2.55%
Previsão anual:
31.42%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
331.04 USD (1.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.47% (331.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.40% (3 773.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|552
|EURJPY-VIP
|433
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|139
|AUDUSD-VIP
|102
|AUDCHF-VIP
|69
|NZDCAD-VIP
|66
|USDCHF-VIP
|42
|EURUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|15
|AUDNZD-VIP
|8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|710
|EURJPY-VIP
|701
|USDCNH-VIP
|49
|AUDCAD-VIP
|490
|AUDUSD-VIP
|827
|AUDCHF-VIP
|373
|NZDCAD-VIP
|293
|USDCHF-VIP
|510
|EURUSD-VIP
|158
|EURCHF-VIP
|139
|CADCHF-VIP
|242
|AUDNZD-VIP
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|19K
|USDCNH-VIP
|3.3K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURUSD-VIP
|192
|EURCHF-VIP
|5.1K
|CADCHF-VIP
|1.6K
|AUDNZD-VIP
|2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +218.99 USD
Pior negociação: -75 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +48.02 USD
Máxima perda consecutiva: -284.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
23%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
31
100%
1 723
80%
100%
2.65
2.62
USD
USD
18%
1:500