SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HILL KSKD_8YR VT417
Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 723
Negociações com lucro:
1 392 (80.78%)
Negociações com perda:
331 (19.21%)
Melhor negociação:
218.99 USD
Pior negociação:
-75.49 USD
Lucro bruto:
7 231.42 USD (318 977 pips)
Perda bruta:
-2 722.89 USD (196 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (48.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
271.24 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
13.62
Negociações longas:
906 (52.58%)
Negociações curtas:
817 (47.42%)
Fator de lucro:
2.66
Valor esperado:
2.62 USD
Lucro médio:
5.19 USD
Perda média:
-8.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-284.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-284.51 USD (5)
Crescimento mensal:
2.55%
Previsão anual:
31.42%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
331.04 USD (1.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.47% (331.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.40% (3 773.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 552
EURJPY-VIP 433
USDCNH-VIP 259
AUDCAD-VIP 139
AUDUSD-VIP 102
AUDCHF-VIP 69
NZDCAD-VIP 66
USDCHF-VIP 42
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
AUDNZD-VIP 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 710
EURJPY-VIP 701
USDCNH-VIP 49
AUDCAD-VIP 490
AUDUSD-VIP 827
AUDCHF-VIP 373
NZDCAD-VIP 293
USDCHF-VIP 510
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 139
CADCHF-VIP 242
AUDNZD-VIP 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 19K
USDCNH-VIP 3.3K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 13K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 5.1K
CADCHF-VIP 1.6K
AUDNZD-VIP 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +218.99 USD
Pior negociação: -75 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +48.02 USD
Máxima perda consecutiva: -284.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 20:04
Share of trading days is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HILL KSKD_8YR VT417
30 USD por mês
23%
0
0
USD
21K
USD
31
100%
1 723
80%
100%
2.65
2.62
USD
18%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.