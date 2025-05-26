SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HILL KSKD_8YR VT417
Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 063
Profit Trade:
859 (80.80%)
Loss Trade:
204 (19.19%)
Best Trade:
218.99 USD
Worst Trade:
-75.49 USD
Profitto lordo:
4 103.06 USD (190 889 pips)
Perdita lorda:
-1 670.36 USD (126 407 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (48.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
271.24 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.07%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.35
Long Trade:
568 (53.43%)
Short Trade:
495 (46.57%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
4.78 USD
Perdita media:
-8.19 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-284.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-284.51 USD (5)
Crescita mensile:
2.11%
Previsione annuale:
25.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
331.04 USD (1.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.57% (331.04 USD)
Per equità:
10.00% (2 014.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 322
EURJPY-VIP 263
USDCNH-VIP 188
AUDCAD-VIP 75
AUDUSD-VIP 70
NZDCAD-VIP 40
AUDCHF-VIP 35
USDCHF-VIP 27
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 9
AUDNZD-VIP 8
CADCHF-VIP 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 317
EURJPY-VIP 336
USDCNH-VIP 40
AUDCAD-VIP 252
AUDUSD-VIP 559
NZDCAD-VIP 164
AUDCHF-VIP 163
USDCHF-VIP 344
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 57
AUDNZD-VIP 17
CADCHF-VIP 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 584
EURJPY-VIP 9.2K
USDCNH-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 7.7K
AUDUSD-VIP 18K
NZDCAD-VIP 7.5K
AUDCHF-VIP 7.6K
USDCHF-VIP 8.2K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 2.6K
AUDNZD-VIP 2K
CADCHF-VIP 2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +218.99 USD
Worst Trade: -75 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +48.02 USD
Massima perdita consecutiva: -284.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 20:04
Share of trading days is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
