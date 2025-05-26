SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HILL KSKD_8YR VT417
Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
VTMarkets-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 059
Bénéfice trades:
856 (80.83%)
Perte trades:
203 (19.17%)
Meilleure transaction:
218.99 USD
Pire transaction:
-75.49 USD
Bénéfice brut:
4 091.40 USD (190 184 pips)
Perte brute:
-1 663.45 USD (125 902 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (48.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
271.24 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.07%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.33
Longs trades:
565 (53.35%)
Courts trades:
494 (46.65%)
Facteur de profit:
2.46
Rendement attendu:
2.29 USD
Bénéfice moyen:
4.78 USD
Perte moyenne:
-8.19 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-284.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-284.51 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.09%
Prévision annuelle:
25.47%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
331.04 USD (1.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.57% (331.04 USD)
Par fonds propres:
10.00% (2 014.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 319
EURJPY-VIP 263
USDCNH-VIP 188
AUDCAD-VIP 74
AUDUSD-VIP 70
NZDCAD-VIP 40
AUDCHF-VIP 35
USDCHF-VIP 27
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 9
AUDNZD-VIP 8
CADCHF-VIP 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 315
EURJPY-VIP 336
USDCNH-VIP 40
AUDCAD-VIP 249
AUDUSD-VIP 559
NZDCAD-VIP 164
AUDCHF-VIP 163
USDCHF-VIP 344
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 57
AUDNZD-VIP 17
CADCHF-VIP 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 570
EURJPY-VIP 9.2K
USDCNH-VIP 1.2K
AUDCAD-VIP 7.6K
AUDUSD-VIP 18K
NZDCAD-VIP 7.5K
AUDCHF-VIP 7.6K
USDCHF-VIP 8.2K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 2.6K
AUDNZD-VIP 2K
CADCHF-VIP 2.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +218.99 USD
Pire transaction: -75 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +48.02 USD
Perte consécutive maximale: -284.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 20:04
Share of trading days is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HILL KSKD_8YR VT417
30 USD par mois
12%
0
0
USD
20K
USD
18
100%
1 059
80%
100%
2.45
2.29
USD
10%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.