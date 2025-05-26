SignalsSections
Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
0 reviews
Reliability
31 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 715
Profit Trades:
1 387 (80.87%)
Loss Trades:
328 (19.13%)
Best trade:
218.99 USD
Worst trade:
-75.49 USD
Gross Profit:
7 190.22 USD (317 239 pips)
Gross Loss:
-2 696.24 USD (194 235 pips)
Maximum consecutive wins:
23 (48.02 USD)
Maximal consecutive profit:
271.24 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
3.78%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
56
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
13.58
Long Trades:
904 (52.71%)
Short Trades:
811 (47.29%)
Profit Factor:
2.67
Expected Payoff:
2.62 USD
Average Profit:
5.18 USD
Average Loss:
-8.22 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-284.51 USD)
Maximal consecutive loss:
-284.51 USD (5)
Monthly growth:
3.11%
Annual Forecast:
37.78%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
331.04 USD (1.47%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.47% (331.04 USD)
By Equity:
14.16% (2 902.24 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPAUD-VIP 552
EURJPY-VIP 426
USDCNH-VIP 259
AUDCAD-VIP 139
AUDUSD-VIP 102
AUDCHF-VIP 69
NZDCAD-VIP 65
USDCHF-VIP 42
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
AUDNZD-VIP 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 710
EURJPY-VIP 689
USDCNH-VIP 49
AUDCAD-VIP 490
AUDUSD-VIP 827
AUDCHF-VIP 373
NZDCAD-VIP 289
USDCHF-VIP 510
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 139
CADCHF-VIP 242
AUDNZD-VIP 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 19K
USDCNH-VIP 3.3K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 15K
NZDCAD-VIP 11K
USDCHF-VIP 13K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 5.1K
CADCHF-VIP 1.6K
AUDNZD-VIP 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +218.99 USD
Worst trade: -75 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +48.02 USD
Maximal consecutive loss: -284.51 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "VTMarkets-Live 4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No reviews
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 20:04
Share of trading days is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
HILL KSKD_8YR VT417
30 USD per month
23%
0
0
USD
20K
USD
31
100%
1 715
80%
100%
2.66
2.62
USD
14%
1:500
