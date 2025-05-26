СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HILL KSKD_8YR VT417
Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 718
Прибыльных трейдов:
1 388 (80.79%)
Убыточных трейдов:
330 (19.21%)
Лучший трейд:
218.99 USD
Худший трейд:
-75.49 USD
Общая прибыль:
7 217.12 USD (318 106 pips)
Общий убыток:
-2 715.08 USD (195 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (48.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
271.24 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.24%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
13.60
Длинных трейдов:
904 (52.62%)
Коротких трейдов:
814 (47.38%)
Профит фактор:
2.66
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
5.20 USD
Средний убыток:
-8.23 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-284.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-284.51 USD (5)
Прирост в месяц:
3.07%
Годовой прогноз:
37.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
331.04 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.47% (331.04 USD)
По эквити:
16.35% (3 350.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 552
EURJPY-VIP 429
USDCNH-VIP 259
AUDCAD-VIP 139
AUDUSD-VIP 102
AUDCHF-VIP 69
NZDCAD-VIP 65
USDCHF-VIP 42
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
AUDNZD-VIP 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 710
EURJPY-VIP 697
USDCNH-VIP 49
AUDCAD-VIP 490
AUDUSD-VIP 827
AUDCHF-VIP 373
NZDCAD-VIP 289
USDCHF-VIP 510
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 139
CADCHF-VIP 242
AUDNZD-VIP 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 19K
USDCNH-VIP 3.3K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 15K
NZDCAD-VIP 11K
USDCHF-VIP 13K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 5.1K
CADCHF-VIP 1.6K
AUDNZD-VIP 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +218.99 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +48.02 USD
Макс. убыток в серии: -284.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 20:04
Share of trading days is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
