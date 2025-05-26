- Прирост
Всего трейдов:
1 718
Прибыльных трейдов:
1 388 (80.79%)
Убыточных трейдов:
330 (19.21%)
Лучший трейд:
218.99 USD
Худший трейд:
-75.49 USD
Общая прибыль:
7 217.12 USD (318 106 pips)
Общий убыток:
-2 715.08 USD (195 518 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (48.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
271.24 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.24%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
47
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
13.60
Длинных трейдов:
904 (52.62%)
Коротких трейдов:
814 (47.38%)
Профит фактор:
2.66
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
5.20 USD
Средний убыток:
-8.23 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-284.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-284.51 USD (5)
Прирост в месяц:
3.07%
Годовой прогноз:
37.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
331.04 USD (1.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.47% (331.04 USD)
По эквити:
16.35% (3 350.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|552
|EURJPY-VIP
|429
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|139
|AUDUSD-VIP
|102
|AUDCHF-VIP
|69
|NZDCAD-VIP
|65
|USDCHF-VIP
|42
|EURUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|15
|AUDNZD-VIP
|8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|710
|EURJPY-VIP
|697
|USDCNH-VIP
|49
|AUDCAD-VIP
|490
|AUDUSD-VIP
|827
|AUDCHF-VIP
|373
|NZDCAD-VIP
|289
|USDCHF-VIP
|510
|EURUSD-VIP
|158
|EURCHF-VIP
|139
|CADCHF-VIP
|242
|AUDNZD-VIP
|17
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|19K
|USDCNH-VIP
|3.3K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|11K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURUSD-VIP
|192
|EURCHF-VIP
|5.1K
|CADCHF-VIP
|1.6K
|AUDNZD-VIP
|2K
Лучший трейд: +218.99 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +48.02 USD
Макс. убыток в серии: -284.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
