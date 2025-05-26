- 자본
- 축소
트레이드:
1 783
이익 거래:
1 443 (80.93%)
손실 거래:
340 (19.07%)
최고의 거래:
218.99 USD
최악의 거래:
-75.49 USD
총 수익:
7 477.72 USD (329 164 pips)
총 손실:
-2 778.09 USD (199 676 pips)
연속 최대 이익:
23 (48.02 USD)
연속 최대 이익:
271.24 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
8.87%
최근 거래:
29 분 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
14.20
롱(주식매수):
939 (52.66%)
숏(주식차입매도):
844 (47.34%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
2.64 USD
평균 이익:
5.18 USD
평균 손실:
-8.17 USD
연속 최대 손실:
5 (-284.51 USD)
연속 최대 손실:
-284.51 USD (5)
월별 성장률:
1.85%
연간 예측:
22.47%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
331.04 USD (1.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.47% (331.04 USD)
자본금별:
31.66% (6 513.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|593
|EURJPY-VIP
|439
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|142
|AUDUSD-VIP
|104
|AUDCHF-VIP
|71
|NZDCAD-VIP
|68
|USDCHF-VIP
|46
|EURUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|15
|AUDNZD-VIP
|8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|780
|EURJPY-VIP
|709
|USDCNH-VIP
|49
|AUDCAD-VIP
|498
|AUDUSD-VIP
|840
|AUDCHF-VIP
|389
|NZDCAD-VIP
|301
|USDCHF-VIP
|578
|EURUSD-VIP
|158
|EURCHF-VIP
|139
|CADCHF-VIP
|242
|AUDNZD-VIP
|17
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|15K
|EURJPY-VIP
|19K
|USDCNH-VIP
|3.3K
|AUDCAD-VIP
|17K
|AUDUSD-VIP
|27K
|AUDCHF-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|14K
|EURUSD-VIP
|192
|EURCHF-VIP
|5.1K
|CADCHF-VIP
|1.6K
|AUDNZD-VIP
|2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +218.99 USD
최악의 거래: -75 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +48.02 USD
연속 최대 손실: -284.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
