Signale / MetaTrader 4 / HILL KSKD_8YR VT417
Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 730
Gewinntrades:
1 397 (80.75%)
Verlusttrades:
333 (19.25%)
Bester Trade:
218.99 USD
Schlechtester Trade:
-75.49 USD
Bruttoprofit:
7 260.74 USD (320 048 pips)
Bruttoverlust:
-2 741.47 USD (197 330 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (48.02 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
271.24 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.26%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
38
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
13.65
Long-Positionen:
911 (52.66%)
Short-Positionen:
819 (47.34%)
Profit-Faktor:
2.65
Mathematische Gewinnerwartung:
2.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-284.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-284.51 USD (5)
Wachstum pro Monat :
2.39%
Jahresprognose:
29.04%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
331.04 USD (1.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.47% (331.04 USD)
Kapital:
18.40% (3 773.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 558
EURJPY-VIP 433
USDCNH-VIP 259
AUDCAD-VIP 140
AUDUSD-VIP 102
AUDCHF-VIP 69
NZDCAD-VIP 66
USDCHF-VIP 42
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
AUDNZD-VIP 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 718
EURJPY-VIP 701
USDCNH-VIP 49
AUDCAD-VIP 493
AUDUSD-VIP 827
AUDCHF-VIP 373
NZDCAD-VIP 293
USDCHF-VIP 510
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 139
CADCHF-VIP 242
AUDNZD-VIP 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 19K
USDCNH-VIP 3.3K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 13K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 5.1K
CADCHF-VIP 1.6K
AUDNZD-VIP 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +218.99 USD
Schlechtester Trade: -75 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.02 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -284.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HILL KSKD_8YR VT417
30 USD pro Monat
23%
0
0
USD
21K
USD
31
100%
1 730
80%
100%
2.64
2.61
USD
18%
1:500
