SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / HILL KSKD_8YR VT417
Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 723
Transacciones Rentables:
1 392 (80.78%)
Transacciones Irrentables:
331 (19.21%)
Mejor transacción:
218.99 USD
Peor transacción:
-75.49 USD
Beneficio Bruto:
7 231.42 USD (318 977 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 722.89 USD (196 090 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (48.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
271.24 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.26%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
13.62
Transacciones Largas:
906 (52.58%)
Transacciones Cortas:
817 (47.42%)
Factor de Beneficio:
2.66
Beneficio Esperado:
2.62 USD
Beneficio medio:
5.19 USD
Pérdidas medias:
-8.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-284.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-284.51 USD (5)
Crecimiento al mes:
2.55%
Pronóstico anual:
31.42%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
331.04 USD (1.47%)
Reducción relativa:
De balance:
1.47% (331.04 USD)
De fondos:
18.40% (3 773.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 552
EURJPY-VIP 433
USDCNH-VIP 259
AUDCAD-VIP 139
AUDUSD-VIP 102
AUDCHF-VIP 69
NZDCAD-VIP 66
USDCHF-VIP 42
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
AUDNZD-VIP 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 710
EURJPY-VIP 701
USDCNH-VIP 49
AUDCAD-VIP 490
AUDUSD-VIP 827
AUDCHF-VIP 373
NZDCAD-VIP 293
USDCHF-VIP 510
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 139
CADCHF-VIP 242
AUDNZD-VIP 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 19K
USDCNH-VIP 3.3K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 13K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 5.1K
CADCHF-VIP 1.6K
AUDNZD-VIP 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +218.99 USD
Peor transacción: -75 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +48.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -284.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 20:04
Share of trading days is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HILL KSKD_8YR VT417
30 USD al mes
23%
0
0
USD
21K
USD
31
100%
1 723
80%
100%
2.65
2.62
USD
18%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.