シグナル / MetaTrader 4 / HILL KSKD_8YR VT417
Yui Ming Wan

HILL KSKD_8YR VT417

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 23%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 723
利益トレード:
1 392 (80.78%)
損失トレード:
331 (19.21%)
ベストトレード:
218.99 USD
最悪のトレード:
-75.49 USD
総利益:
7 231.42 USD (318 977 pips)
総損失:
-2 722.89 USD (196 090 pips)
最大連続の勝ち:
23 (48.02 USD)
最大連続利益:
271.24 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
13.62
長いトレード:
906 (52.58%)
短いトレード:
817 (47.42%)
プロフィットファクター:
2.66
期待されたペイオフ:
2.62 USD
平均利益:
5.19 USD
平均損失:
-8.23 USD
最大連続の負け:
5 (-284.51 USD)
最大連続損失:
-284.51 USD (5)
月間成長:
2.55%
年間予想:
31.42%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
331.04 USD (1.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.47% (331.04 USD)
エクイティによる:
18.40% (3 773.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD-VIP 552
EURJPY-VIP 433
USDCNH-VIP 259
AUDCAD-VIP 139
AUDUSD-VIP 102
AUDCHF-VIP 69
NZDCAD-VIP 66
USDCHF-VIP 42
EURUSD-VIP 20
EURCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 15
AUDNZD-VIP 8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD-VIP 710
EURJPY-VIP 701
USDCNH-VIP 49
AUDCAD-VIP 490
AUDUSD-VIP 827
AUDCHF-VIP 373
NZDCAD-VIP 293
USDCHF-VIP 510
EURUSD-VIP 158
EURCHF-VIP 139
CADCHF-VIP 242
AUDNZD-VIP 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD-VIP 12K
EURJPY-VIP 19K
USDCNH-VIP 3.3K
AUDCAD-VIP 16K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 15K
NZDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 13K
EURUSD-VIP 192
EURCHF-VIP 5.1K
CADCHF-VIP 1.6K
AUDNZD-VIP 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +218.99 USD
最悪のトレード: -75 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +48.02 USD
最大連続損失: -284.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.27 20:23
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 20:04
Share of trading days is too low
2025.05.26 20:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 10:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 10:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください