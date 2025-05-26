- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 723
利益トレード:
1 392 (80.78%)
損失トレード:
331 (19.21%)
ベストトレード:
218.99 USD
最悪のトレード:
-75.49 USD
総利益:
7 231.42 USD (318 977 pips)
総損失:
-2 722.89 USD (196 090 pips)
最大連続の勝ち:
23 (48.02 USD)
最大連続利益:
271.24 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
13.62
長いトレード:
906 (52.58%)
短いトレード:
817 (47.42%)
プロフィットファクター:
2.66
期待されたペイオフ:
2.62 USD
平均利益:
5.19 USD
平均損失:
-8.23 USD
最大連続の負け:
5 (-284.51 USD)
最大連続損失:
-284.51 USD (5)
月間成長:
2.55%
年間予想:
31.42%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
331.04 USD (1.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.47% (331.04 USD)
エクイティによる:
18.40% (3 773.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|552
|EURJPY-VIP
|433
|USDCNH-VIP
|259
|AUDCAD-VIP
|139
|AUDUSD-VIP
|102
|AUDCHF-VIP
|69
|NZDCAD-VIP
|66
|USDCHF-VIP
|42
|EURUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|15
|AUDNZD-VIP
|8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|710
|EURJPY-VIP
|701
|USDCNH-VIP
|49
|AUDCAD-VIP
|490
|AUDUSD-VIP
|827
|AUDCHF-VIP
|373
|NZDCAD-VIP
|293
|USDCHF-VIP
|510
|EURUSD-VIP
|158
|EURCHF-VIP
|139
|CADCHF-VIP
|242
|AUDNZD-VIP
|17
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|12K
|EURJPY-VIP
|19K
|USDCNH-VIP
|3.3K
|AUDCAD-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|15K
|NZDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURUSD-VIP
|192
|EURCHF-VIP
|5.1K
|CADCHF-VIP
|1.6K
|AUDNZD-VIP
|2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +218.99 USD
最悪のトレード: -75 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +48.02 USD
最大連続損失: -284.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
31
100%
1 723
80%
100%
2.65
2.62
USD
USD
18%
1:500