Aditya Raharja

Adityamax

Aditya Raharja
2 inceleme
Güvenilirlik
75 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 383%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
343
Kârla kapanan işlemler:
284 (82.79%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (17.20%)
En iyi işlem:
4 279.00 USD
En kötü işlem:
-4 638.00 USD
Brüt kâr:
124 019.79 USD (221 675 pips)
Brüt zarar:
-32 394.30 USD (53 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (11 758.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 069.00 USD (26)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
63.57%
Maks. mevduat yükü:
2.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
12.52
Alış işlemleri:
217 (63.27%)
Satış işlemleri:
126 (36.73%)
Kâr faktörü:
3.83
Beklenen getiri:
267.13 USD
Ortalama kâr:
436.69 USD
Ortalama zarar:
-549.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 821.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 672.00 USD (2)
Aylık büyüme:
7.49%
Yıllık tahmin:
94.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 315.01 USD
Maksimum:
7 320.41 USD (14.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.62% (7 313.41 USD)
Varlığa göre:
11.93% (8 781.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.dmb 342
USDJPY.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.dmb 92K
USDJPY.dmb 244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.dmb 167K
USDJPY.dmb 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 279.00 USD
En kötü işlem: -4 638 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11 758.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 821.00 USD

Ortalama derecelendirme:
Sergey Fateev
755
Sergey Fateev 2025.09.11 09:06 
 

The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.

waryaa
626
waryaa 2025.08.11 22:55 
 

I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.

How can I adjust please?

My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.

Please help🙏

