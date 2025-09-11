- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
395
利益トレード:
335 (84.81%)
損失トレード:
60 (15.19%)
ベストトレード:
4 279.00 USD
最悪のトレード:
-4 638.00 USD
総利益:
139 582.49 USD (267 458 pips)
総損失:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
最大連続の勝ち:
34 (11 758.70 USD)
最大連続利益:
13 069.00 USD (26)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
46.99%
最大入金額:
2.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
14.61
長いトレード:
258 (65.32%)
短いトレード:
137 (34.68%)
プロフィットファクター:
4.28
期待されたペイオフ:
270.78 USD
平均利益:
416.66 USD
平均損失:
-543.73 USD
最大連続の負け:
3 (-1 821.00 USD)
最大連続損失:
-6 672.00 USD (2)
月間成長:
8.06%
年間予想:
97.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 315.01 USD
最大の:
7 320.41 USD (14.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.62% (7 313.41 USD)
エクイティによる:
37.77% (33 647.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|394
|USDJPY.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.dmb
|107K
|USDJPY.dmb
|244
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.dmb
|213K
|USDJPY.dmb
|397
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 279.00 USD
最悪のトレード: -4 638 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11 758.70 USD
最大連続損失: -1 821.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.
I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.
How can I adjust please?
My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.
Please help🙏