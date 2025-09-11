シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Adityamax
Aditya Raharja

Adityamax

Aditya Raharja
レビュー2件
信頼性
88週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 470%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
395
利益トレード:
335 (84.81%)
損失トレード:
60 (15.19%)
ベストトレード:
4 279.00 USD
最悪のトレード:
-4 638.00 USD
総利益:
139 582.49 USD (267 458 pips)
総損失:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
最大連続の勝ち:
34 (11 758.70 USD)
最大連続利益:
13 069.00 USD (26)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
46.99%
最大入金額:
2.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
14.61
長いトレード:
258 (65.32%)
短いトレード:
137 (34.68%)
プロフィットファクター:
4.28
期待されたペイオフ:
270.78 USD
平均利益:
416.66 USD
平均損失:
-543.73 USD
最大連続の負け:
3 (-1 821.00 USD)
最大連続損失:
-6 672.00 USD (2)
月間成長:
8.06%
年間予想:
97.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 315.01 USD
最大の:
7 320.41 USD (14.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.62% (7 313.41 USD)
エクイティによる:
37.77% (33 647.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.dmb 394
USDJPY.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.dmb 107K
USDJPY.dmb 244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.dmb 213K
USDJPY.dmb 397
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 279.00 USD
最悪のトレード: -4 638 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +11 758.70 USD
最大連続損失: -1 821.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

平均の評価:
Sergey Fateev
876
Sergey Fateev 2025.09.11 09:06 
 

The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.

waryaa
682
waryaa 2025.08.11 22:55 
 

I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.

How can I adjust please?

My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.

Please help🙏

2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
