SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Adityamax
Aditya Raharja

Adityamax

Aditya Raharja
2 avis
Fiabilité
75 semaines
1 / 6.3K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 383%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
343
Bénéfice trades:
284 (82.79%)
Perte trades:
59 (17.20%)
Meilleure transaction:
4 279.00 USD
Pire transaction:
-4 638.00 USD
Bénéfice brut:
124 019.79 USD (221 675 pips)
Perte brute:
-32 394.30 USD (53 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (11 758.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 069.00 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
64.60%
Charge de dépôt maximale:
2.31%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
12.52
Longs trades:
217 (63.27%)
Courts trades:
126 (36.73%)
Facteur de profit:
3.83
Rendement attendu:
267.13 USD
Bénéfice moyen:
436.69 USD
Perte moyenne:
-549.06 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 821.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 672.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.79%
Prévision annuelle:
94.53%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 315.01 USD
Maximal:
7 320.41 USD (14.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.62% (7 313.41 USD)
Par fonds propres:
11.93% (8 781.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.dmb 342
USDJPY.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.dmb 92K
USDJPY.dmb 244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.dmb 167K
USDJPY.dmb 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 279.00 USD
Pire transaction: -4 638 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +11 758.70 USD
Perte consécutive maximale: -1 821.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Note moyenne:
Sergey Fateev
755
Sergey Fateev 2025.09.11 09:06 
 

The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.

waryaa
626
waryaa 2025.08.11 22:55 
 

I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.

How can I adjust please?

My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.

Please help🙏

2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 03:08
No swaps are charged
2025.07.14 03:08
No swaps are charged
2025.07.14 03:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Adityamax
30 USD par mois
383%
1
6.3K
USD
89K
USD
75
0%
343
82%
65%
3.82
267.13
USD
15%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.