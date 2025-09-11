- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
343
Bénéfice trades:
284 (82.79%)
Perte trades:
59 (17.20%)
Meilleure transaction:
4 279.00 USD
Pire transaction:
-4 638.00 USD
Bénéfice brut:
124 019.79 USD (221 675 pips)
Perte brute:
-32 394.30 USD (53 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (11 758.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 069.00 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
64.60%
Charge de dépôt maximale:
2.31%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
12.52
Longs trades:
217 (63.27%)
Courts trades:
126 (36.73%)
Facteur de profit:
3.83
Rendement attendu:
267.13 USD
Bénéfice moyen:
436.69 USD
Perte moyenne:
-549.06 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 821.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 672.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.79%
Prévision annuelle:
94.53%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 315.01 USD
Maximal:
7 320.41 USD (14.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.62% (7 313.41 USD)
Par fonds propres:
11.93% (8 781.50 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|342
|USDJPY.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.dmb
|92K
|USDJPY.dmb
|244
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.dmb
|167K
|USDJPY.dmb
|397
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +4 279.00 USD
Pire transaction: -4 638 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +11 758.70 USD
Perte consécutive maximale: -1 821.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PTDidiMaxBerjangka-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
383%
1
6.3K
USD
USD
89K
USD
USD
75
0%
343
82%
65%
3.82
267.13
USD
USD
15%
1:100
The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.
I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.
How can I adjust please?
My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.
Please help🙏