- 자본
- 축소
트레이드:
398
이익 거래:
337 (84.67%)
손실 거래:
61 (15.33%)
최고의 거래:
4 279.00 USD
최악의 거래:
-4 638.00 USD
총 수익:
141 087.29 USD (272 735 pips)
총 손실:
-33 586.20 USD (58 743 pips)
연속 최대 이익:
34 (11 758.70 USD)
연속 최대 이익:
13 069.00 USD (26)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
46.99%
최대 입금량:
2.71%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
14.69
롱(주식매수):
261 (65.58%)
숏(주식차입매도):
137 (34.42%)
수익 요인:
4.20
기대수익:
270.10 USD
평균 이익:
418.66 USD
평균 손실:
-550.59 USD
연속 최대 손실:
3 (-1 821.00 USD)
연속 최대 손실:
-6 672.00 USD (2)
월별 성장률:
5.58%
연간 예측:
67.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7 315.01 USD
최대한의:
7 320.41 USD (14.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.62% (7 313.41 USD)
자본금별:
37.77% (33 647.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|397
|USDJPY.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.dmb
|107K
|USDJPY.dmb
|244
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.dmb
|214K
|USDJPY.dmb
|397
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 279.00 USD
최악의 거래: -4 638 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +11 758.70 USD
연속 최대 손실: -1 821.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.
I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.
How can I adjust please?
My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.
Please help🙏