Total de Trades:
395
Transacciones Rentables:
335 (84.81%)
Transacciones Irrentables:
60 (15.19%)
Mejor transacción:
4 279.00 USD
Peor transacción:
-4 638.00 USD
Beneficio Bruto:
139 582.49 USD (267 458 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (11 758.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 069.00 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
46.99%
Carga máxima del depósito:
2.71%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
14.61
Transacciones Largas:
258 (65.32%)
Transacciones Cortas:
137 (34.68%)
Factor de Beneficio:
4.28
Beneficio Esperado:
270.78 USD
Beneficio medio:
416.66 USD
Pérdidas medias:
-543.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 821.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 672.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.06%
Pronóstico anual:
97.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 315.01 USD
Máxima:
7 320.41 USD (14.64%)
Reducción relativa:
De balance:
14.62% (7 313.41 USD)
De fondos:
37.77% (33 647.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|394
|USDJPY.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.dmb
|107K
|USDJPY.dmb
|244
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.dmb
|213K
|USDJPY.dmb
|397
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.
I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.
How can I adjust please?
My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.
Please help🙏