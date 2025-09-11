SeñalesSecciones
Aditya Raharja

Adityamax

Aditya Raharja
2 comentarios
Fiabilidad
88 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 470%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
395
Transacciones Rentables:
335 (84.81%)
Transacciones Irrentables:
60 (15.19%)
Mejor transacción:
4 279.00 USD
Peor transacción:
-4 638.00 USD
Beneficio Bruto:
139 582.49 USD (267 458 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (11 758.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13 069.00 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
46.99%
Carga máxima del depósito:
2.71%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
14.61
Transacciones Largas:
258 (65.32%)
Transacciones Cortas:
137 (34.68%)
Factor de Beneficio:
4.28
Beneficio Esperado:
270.78 USD
Beneficio medio:
416.66 USD
Pérdidas medias:
-543.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 821.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 672.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.06%
Pronóstico anual:
97.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
7 315.01 USD
Máxima:
7 320.41 USD (14.64%)
Reducción relativa:
De balance:
14.62% (7 313.41 USD)
De fondos:
37.77% (33 647.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.dmb 394
USDJPY.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.dmb 107K
USDJPY.dmb 244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.dmb 213K
USDJPY.dmb 397
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 279.00 USD
Peor transacción: -4 638 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +11 758.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 821.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Evaluación media:
Sergey Fateev
876
Sergey Fateev 2025.09.11 09:06 
 

The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.

waryaa
682
waryaa 2025.08.11 22:55 
 

I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.

How can I adjust please?

My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.

Please help🙏

2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Adityamax
30 USD al mes
470%
0
0
USD
98K
USD
88
0%
395
84%
47%
4.27
270.78
USD
38%
1:100
Copiar

