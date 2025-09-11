- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
343
Profit Trade:
284 (82.79%)
Loss Trade:
59 (17.20%)
Best Trade:
4 279.00 USD
Worst Trade:
-4 638.00 USD
Profitto lordo:
124 019.79 USD (221 675 pips)
Perdita lorda:
-32 394.30 USD (53 957 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (11 758.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 069.00 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
64.60%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
12.52
Long Trade:
217 (63.27%)
Short Trade:
126 (36.73%)
Fattore di profitto:
3.83
Profitto previsto:
267.13 USD
Profitto medio:
436.69 USD
Perdita media:
-549.06 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 821.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 672.00 USD (2)
Crescita mensile:
7.79%
Previsione annuale:
94.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 315.01 USD
Massimale:
7 320.41 USD (14.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.62% (7 313.41 USD)
Per equità:
11.93% (8 781.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|342
|USDJPY.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.dmb
|92K
|USDJPY.dmb
|244
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.dmb
|167K
|USDJPY.dmb
|397
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 279.00 USD
Worst Trade: -4 638 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11 758.70 USD
Massima perdita consecutiva: -1 821.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
383%
1
6.3K
USD
USD
89K
USD
USD
75
0%
343
82%
65%
3.82
267.13
USD
USD
15%
1:100
The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.
I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.
How can I adjust please?
My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.
Please help🙏