Aditya Raharja

Adityamax

Aditya Raharja
2 recensioni
Affidabilità
75 settimane
1 / 6.3K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 383%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
343
Profit Trade:
284 (82.79%)
Loss Trade:
59 (17.20%)
Best Trade:
4 279.00 USD
Worst Trade:
-4 638.00 USD
Profitto lordo:
124 019.79 USD (221 675 pips)
Perdita lorda:
-32 394.30 USD (53 957 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (11 758.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13 069.00 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
64.60%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
12.52
Long Trade:
217 (63.27%)
Short Trade:
126 (36.73%)
Fattore di profitto:
3.83
Profitto previsto:
267.13 USD
Profitto medio:
436.69 USD
Perdita media:
-549.06 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 821.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 672.00 USD (2)
Crescita mensile:
7.79%
Previsione annuale:
94.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 315.01 USD
Massimale:
7 320.41 USD (14.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.62% (7 313.41 USD)
Per equità:
11.93% (8 781.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.dmb 342
USDJPY.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.dmb 92K
USDJPY.dmb 244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.dmb 167K
USDJPY.dmb 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 279.00 USD
Worst Trade: -4 638 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11 758.70 USD
Massima perdita consecutiva: -1 821.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PTDidiMaxBerjangka-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Valutazione media:
Sergey Fateev
755
Sergey Fateev 2025.09.11 09:06 
 

The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.

waryaa
626
waryaa 2025.08.11 22:55 
 

I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.

How can I adjust please?

My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.

Please help🙏

2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 03:08
No swaps are charged
2025.07.14 03:08
No swaps are charged
2025.07.14 03:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 04:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
