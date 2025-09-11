SinaisSeções
Aditya Raharja

Adityamax

Aditya Raharja
2 comentários
Confiabilidade
88 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 470%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
395
Negociações com lucro:
335 (84.81%)
Negociações com perda:
60 (15.19%)
Melhor negociação:
4 279.00 USD
Pior negociação:
-4 638.00 USD
Lucro bruto:
139 582.49 USD (267 458 pips)
Perda bruta:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (11 758.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 069.00 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
46.99%
Depósito máximo carregado:
2.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
14.61
Negociações longas:
258 (65.32%)
Negociações curtas:
137 (34.68%)
Fator de lucro:
4.28
Valor esperado:
270.78 USD
Lucro médio:
416.66 USD
Perda média:
-543.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 821.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 672.00 USD (2)
Crescimento mensal:
8.06%
Previsão anual:
97.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 315.01 USD
Máximo:
7 320.41 USD (14.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.62% (7 313.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.77% (33 647.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.dmb 394
USDJPY.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.dmb 107K
USDJPY.dmb 244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.dmb 213K
USDJPY.dmb 397
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 279.00 USD
Pior negociação: -4 638 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11 758.70 USD
Máxima perda consecutiva: -1 821.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Classificação Média:
Sergey Fateev
876
Sergey Fateev 2025.09.11 09:06 
 

The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.

waryaa
682
waryaa 2025.08.11 22:55 
 

I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.

How can I adjust please?

My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.

Please help🙏

2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
