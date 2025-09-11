- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
395
Negociações com lucro:
335 (84.81%)
Negociações com perda:
60 (15.19%)
Melhor negociação:
4 279.00 USD
Pior negociação:
-4 638.00 USD
Lucro bruto:
139 582.49 USD (267 458 pips)
Perda bruta:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (11 758.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 069.00 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
46.99%
Depósito máximo carregado:
2.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
14.61
Negociações longas:
258 (65.32%)
Negociações curtas:
137 (34.68%)
Fator de lucro:
4.28
Valor esperado:
270.78 USD
Lucro médio:
416.66 USD
Perda média:
-543.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 821.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 672.00 USD (2)
Crescimento mensal:
8.06%
Previsão anual:
97.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 315.01 USD
Máximo:
7 320.41 USD (14.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.62% (7 313.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.77% (33 647.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|394
|USDJPY.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.dmb
|107K
|USDJPY.dmb
|244
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.dmb
|213K
|USDJPY.dmb
|397
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 279.00 USD
Pior negociação: -4 638 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +11 758.70 USD
Máxima perda consecutiva: -1 821.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
470%
0
0
USD
USD
98K
USD
USD
88
0%
395
84%
47%
4.27
270.78
USD
USD
38%
1:100
The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.
I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.
How can I adjust please?
My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.
Please help🙏