Всего трейдов:
394
Прибыльных трейдов:
334 (84.77%)
Убыточных трейдов:
60 (15.23%)
Лучший трейд:
4 279.00 USD
Худший трейд:
-4 638.00 USD
Общая прибыль:
139 482.49 USD (266 958 pips)
Общий убыток:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (11 758.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 069.00 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
46.99%
Макс. загрузка депозита:
2.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
14.60
Длинных трейдов:
257 (65.23%)
Коротких трейдов:
137 (34.77%)
Профит фактор:
4.28
Мат. ожидание:
271.21 USD
Средняя прибыль:
417.61 USD
Средний убыток:
-543.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 821.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 672.00 USD (2)
Прирост в месяц:
7.96%
Годовой прогноз:
96.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 315.01 USD
Максимальная:
7 320.41 USD (14.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.62% (7 313.41 USD)
По эквити:
37.77% (33 647.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|393
|USDJPY.dmb
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.dmb
|107K
|USDJPY.dmb
|244
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.dmb
|213K
|USDJPY.dmb
|397
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.
I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.
How can I adjust please?
My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.
Please help🙏