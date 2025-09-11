СигналыРазделы
Aditya Raharja

Adityamax

Aditya Raharja
2 отзыва
Надежность
88 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 469%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
394
Прибыльных трейдов:
334 (84.77%)
Убыточных трейдов:
60 (15.23%)
Лучший трейд:
4 279.00 USD
Худший трейд:
-4 638.00 USD
Общая прибыль:
139 482.49 USD (266 958 pips)
Общий убыток:
-32 623.80 USD (53 966 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (11 758.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
13 069.00 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
46.99%
Макс. загрузка депозита:
2.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
14.60
Длинных трейдов:
257 (65.23%)
Коротких трейдов:
137 (34.77%)
Профит фактор:
4.28
Мат. ожидание:
271.21 USD
Средняя прибыль:
417.61 USD
Средний убыток:
-543.73 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 821.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 672.00 USD (2)
Прирост в месяц:
7.96%
Годовой прогноз:
96.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 315.01 USD
Максимальная:
7 320.41 USD (14.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.62% (7 313.41 USD)
По эквити:
37.77% (33 647.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.dmb 393
USDJPY.dmb 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.dmb 107K
USDJPY.dmb 244
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.dmb 213K
USDJPY.dmb 397
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 279.00 USD
Худший трейд: -4 638 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +11 758.70 USD
Макс. убыток в серии: -1 821.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PTDidiMaxBerjangka-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Средняя оценка:
Sergey Fateev
876
Sergey Fateev 2025.09.11 09:06 
 

The account history is fake, and unprofitable transactions disappear. The provider is not getting in touch. I am waiting for a decision on this account from the MQL support service.

waryaa
682
waryaa 2025.08.11 22:55 
 

I can't receive the signal as it has suffix for gold like XAUUSD.

How can I adjust please?

My broker doesn't have the .dmb for XAUUSD.

Please help🙏

2025.11.27 23:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 08:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 09:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.22 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 15:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 10:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 15:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.07.30 18:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
